La compraventa de campos pierde impulso: “La realidad es que no hay muchos campos buenos a la venta”

El titular de Nordheimer Campos y Estancias, Federico Nordheimer, evaluó en Canal E que la actividad del mercado inmobiliario rural en Argentina mostró señales de enfriamiento en marzo, con una caída significativa del índice InCAIR hasta los 40,82 puntos.

Federico Nordheimer atribuyó la baja principalmente a un desbalance entre oferta y demanda. “Yo creo principalmente que lo que está pasando es falta de producto. La realidad es que no hay muchos campos buenos a la venta y lo que está pasando es que estamos teniendo mucha más demanda que oferta”, señaló.

A qué se debe la caída del índice InCAIR

Según desarrolló, esta dinámica genera presión en las operaciones y termina impactando en el indicador: “Este índice cae probablemente por la falta de oferta y con presión en las operaciones porque los clientes están buscando un producto especial en el mercado que no está viendo mucho”.

A contramano de lo que podría sugerir la caída del índice, el interés inversor se mantiene activo. Nordheimer remarcó que, “la oferta y la consulta por campo sigue estable” y que los activos de calidad continúan encontrando compradores: “Creemos que si hay campos interesantes a la venta se venden”.

Las exigencias de los compradores

El foco de esa demanda está claramente definido. “Principalmente lo que están buscando en los últimos dos o tres años son campos agrícolas buenos, las mejores zonas del país, es un producto escaso”, explicó.

El entrevistado planteó que este comportamiento responde también a una lógica defensiva del capital en contextos de incertidumbre: “Cuando hay temas económicos, políticos, guerra, cualquier cosa, la gente de una manera busca un refugio de su capital y busca generalmente lo mejor”.

Las áreas más buscadas siguen siendo las de mayor productividad. En este sentido, detalló que, “principalmente la zona núcleo, la base sería Rojas, Alto Pergamino y los alrededores”, ampliando el mapa al “norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba”.