En un contexto de desaceleración inflacionaria y acumulación de reservas, el economista, Orlando Ferreres, habló con Canal E y trazó un panorama sobre el rumbo económico, con foco en el dólar, el riesgo país y la evolución de los precios.

Orlando Ferreres destacó el desempeño del Banco Central en la acumulación de reservas: “La parte de reservas del Banco Central aumentó 7.100 y pico millones de dólares, o sea, el 70% de los 10.000 millones que iba a aumentar en el año, o sea, bastante bien el logro”. Además, subrayó la mejora general del stock: “Las reservas mejoraron, pero también el Gobierno siguió aumentando las reservas”.

Expectativas de lo que puede venir en materia inflacionaria

Sobre la dinámica de precios, proyectó una desaceleración en el corto plazo: “Para nosotros da 2.6, o sea, un número bastante bajo comparado con el 3.4 de inflación que hubo el mes pasado”. Sin embargo, anticipó un repunte inmediato: “En mayo puede dar más de 3 también”.

Ferreres planteó que el motivo está en los ajustes tarifarios y de servicios: “El agua va a aumentar 3%, el gas 3%, la nasta 5% o más. La salud 3,9, los transportes 5,4”. A nivel transporte, detalló el impacto en el AMBA: “El aumento de los colectivos va a ser de 11,1% y el boleto mínimo va a ser de $968”.

Pese a la volatilidad mensual, mantuvo una proyección moderada para todo el año: “Estamos pensando en un 29% de enero a diciembre de este año en cuanto a la inflación”. Y planteó un escenario de mejora posterior: “Sería el último mes que aumentaría. Después de ahí ya no hay aumentos y entonces podría bajar”.

Qué se espera para el mercado cambiario

Respecto al tipo de cambio, el entrevistado prevé estabilidad relativa: “Va a haber mucha oferta, con lo cual, el precio puede subir algo, pero no mucho”. La clave será el ingreso de divisas del campo: “Ahora viene la oferta del dólar en el campo, la soja, el maíz”. Incluso amplió el panorama exportador: “Se espera aumento de la exportación de carne y lo mismo pasa con el petróleo”.

También analizó el nivel actual del dólar frente a su valor teórico: “Nosotros calculamos la paridad teórica de equilibrio en $1900”. Y explicó el ajuste por contexto: “Incluyéndola con este 31% está en 1450, 1460 pesos”.