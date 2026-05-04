Cosecha récord de trigo sin efecto: “De nada sirve sacar 5, 6, 7, 8 mil kilos, si después el número final no cierra”

El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, analizó para Canal E el escenario del trigo en Argentina en la antesala de A Todo Trigo 2026, el principal congreso de granos finos de la región.

Fernando Rivara describió un panorama desafiante pese a la cosecha récord cercana a 28 millones de toneladas: “Estamos mirando una situación bastante complicada”. Si bien destacó la mejora en los precios de los granos, advirtió que el aumento de costos pone presión sobre los márgenes: “También lo que viene levantando fuertemente es el precio de los insumos”.

Falta de rendimiento en la cosecha récord

En ese sentido, explicó el lema del congreso: “De nada sirve sacar 5, 6, 7, 8 mil kilos, 2 mil kilos, 4 mil kilos, si después el número final cierra o no cierra”. Y remarcó: “No es solamente, obviamente que el volumen es una pata fundamental para tener un buen resultado económico, pero también hay otra pata fundamental que es el costo”.

El impacto del contexto internacional es determinante. Según Rivara, “la guerra ha provocado un aumento muy importante del gasoil y de los fertilizantes”. Esto genera incertidumbre: “Hoy con estos resultados los números son más ajustados, no son negativos, pero son mucho más ajustados”.

Recomendaciones para los productores

Ante este escenario, recomendó cautela: “Lo que yo aconsejo es ir tomando algunas posiciones”. También señaló que las decisiones dependen de la ubicación geográfica: “Algunos productores por su ubicación geográfica están en condiciones de esperar un poquito más”.

Sobre la evolución de los precios, el entrevistado planteó una expectativa moderada: “Yo quiero creer que la guerra está en su punto más crítico y que en algún momento esto se tiene que arreglar”.

Por otro lado, respondió a la advertencia de la industria molinera sobre dificultades para abastecerse de trigo y planteó que, “la dificultad o no de los molinos en conseguir su mercadería es un tema exclusivamente comercial”.