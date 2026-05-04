Ramiro Tosi: “El mercado está anticipando que en lo que queda de 2026 la FED no va a recortar las tasas”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y evaluó que la agenda financiera argentina atraviesa un momento determinante, marcado por la estrategia del Gobierno para sostener el financiamiento, la evolución del dólar y un contexto internacional adverso.

Ramiro Tosi destacó que el evento más relevante ocurrió recientemente. “La semana financiera más importante la tuvimos la semana pasada”, planteó, en referencia a la licitación del Tesoro. Allí, subrayó un dato central: “Renovó los pesos que vencían, que no eran pocos, eran casi 8 billones de pesos”.

Cómo viene la estrategia de financiamiento

También remarcó la estrategia de financiamiento a largo plazo: “Logrando colocar más o menos la mitad de esos 8 billones en instrumentos entre el 2028 y el 2029”. Esto se dio junto con la aparición de nuevos instrumentos: “El debut de un nuevo título, que hasta ahora no había emitido el Gobierno, que es un bono dual”.

Sobre este instrumento, Tosi explicó que, “está vinculado a la tasa de inflación o a la tasa TAMAR. O sea, en el momento del pago, el que dé mayor es, digamos, es el que va a pagar”.

El Gobierno avanza en la colocación de deuda en dólares

En paralelo, el Gobierno avanzó en la colocación de deuda en dólares: “Finalmente terminó logrando casi los 850 millones de dólares”. Esto permitió cumplir metas de financiamiento: “Ya lleva casi 2.250 millones”.

El escenario global no acompaña. En este contexto, el entrevistado advirtió que, “la mala noticia es que por primera vez ya el mercado está anticipando que en lo que queda de 2026 la FED no va a recortar las tasas”. Además, remarcó el impacto directo: “Lo cual es una mala noticia claramente porque deja el costo de financiamiento en un nivel elevado”.

A esto se suman tensiones geopolíticas. “El mercado está siguiendo con atención justamente la tensión en Medio Oriente”, sostuvo, lo que ya impacta en precios internacionales: “Tenemos el petróleo cómodamente por arriba de los 100 dólares”.