Después de más de tres décadas, el Banco Nación vuelve al mercado de capitales local con una emisión de títulos de deuda con lo que busca diversificar su fondeo, ampliar las alternativas de inversión para ahorristas y reforzar su capacidad de crédito hacia la economía real.

La colocación contempla tres clases de instrumentos: una en pesos, otra en dólares y una tercera ajustada por UVA. El monto máximo conjunto de la emisión será por el equivalente a US$ 50 millones, con posibilidad de ampliarse hasta US$ 1.500 millones dentro del programa vigente, según informó la entidad.

El regreso del Banco Nación al mercado de deuda local tiene una doble lectura. Por un lado, aparece como una nueva opción para inversores que buscan instrumentos con respaldo institucional. Por el otro, apunta a fortalecer el financiamiento para sectores productivos y familias, en un contexto en el que el crédito empieza a recuperar protagonismo en la agenda económica.

Según detalló el banco, los fondos que se obtengan con la emisión se destinarán a ampliar la capacidad prestable de la entidad. El objetivo será canalizar más financiamiento hacia MiPyMEs, familias que buscan acceder a una vivienda, exportadores y economías regionales.

En la práctica, el Nación busca captar recursos en el mercado para luego transformarlos en crédito. La entidad presentó la operación como parte de una estrategia de gestión “moderna y transparente”, alineada con las prácticas del mercado de capitales y con las preferencias de sus clientes.

Cómo serán los títulos que emitirá Banco Nación

La emisión estará estructurada en tres clases, con distintos plazos, monedas y esquemas de rendimiento.

La Clase 1, en pesos, tendrá un plazo de 12 meses. Pagará una tasa variable compuesta por TAMAR Privada más un margen fijo a licitar, con intereses trimestrales y amortización total al vencimiento. El mínimo de suscripción será de VN $1.000.000. En la página oficial de la emisión, el Banco Nación informa que esta clase cuenta con calificación A1+ (arg.) de FIX SCR.

La Clase 2, en dólares, tendrá un plazo de 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento. El monto mínimo será de US$ 1.100 y la calificación informada por la entidad es AAA (arg.) de FIX SCR.

La Clase 3, ajustada por UVA, tendrá un plazo de 24 meses, tasa fija a licitar, pago de intereses trimestrales y amortización en cinco cuotas trimestrales a partir del mes 12. El mínimo será de VN UVA 1.100 y también cuenta con calificación AAA (arg.) de FIX SCR, de acuerdo con la información publicada por el banco.

Quiénes podrán participar

La emisión estará abierta a personas humanas y jurídicas, tanto clientes como no clientes del Banco Nación, siempre que cumplan con los requisitos habituales del mercado de capitales. Entre ellos, figuran la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.

Para las personas humanas, la participación se realizará a través del canal digital BNA+. En el caso de las empresas, la operatoria podrá cursarse mediante la sucursal de la cual son clientes. El Banco Nación también aclaró que, si el inversor no cuenta con cuenta comitente o caja de ahorro en dólares, estas podrán abrirse durante el proceso de solicitud, según las condiciones vigentes.

El cronograma oficial prevé una etapa de difusión el 5 de mayo, licitación los días 6 y 7 de mayo, y emisión y liquidación el 11 de mayo.

Una alternativa de inversión, pero no un plazo fijo

Desde la entidad remarcaron que los títulos buscan ofrecer una alternativa para quienes quieran diversificar su cartera, con el respaldo institucional del banco público más grande del país. Sin embargo, el propio Banco Nación advierte que se trata de una operación de mercado de capitales.

Esto significa que no es un plazo fijo y que el rendimiento queda sujeto a las condiciones de mercado. Además, si el inversor decide vender los títulos antes del vencimiento, el precio puede variar. Los instrumentos tampoco cuentan con seguro de garantía de depósitos ni con garantías especiales o de terceros; constituyen deuda no subordinada del Banco Nación, sujeta a las preferencias legales aplicables.

La operación tendrá como organizadores al Banco Nación y Banco Santander. En tanto, participarán como colocadores Banco Nación, Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil.

Con esta emisión, el Nación busca sumar una herramienta de fondeo en un momento en el que el sistema financiero intenta recuperar profundidad y capacidad prestable. La apuesta oficial es que esa captación de fondos se traduzca en más crédito para empresas, productores, exportadores y familias.

En un mercado que vuelve a mirar opciones en pesos, dólares y UVA, la entidad intenta posicionar sus títulos como un puente entre el ahorro privado y el financiamiento de la economía real.

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