Tras el fin de semana largo, el mercado local retoma la actividad con caídas en acciones y suba de bonos

El mercado financiero local retoma sus negocios tras el feriado del primero de mayo con algunas bajas de acciones, en sintonía el mal humor internacional por la intriga bélica en Medio Oriente.. Además, en el plano internacional, los bonos soberanos en dólares suben en Wall Street.

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En tanto, tras un arranque de mes al alza, los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes 4 de mayo a medida que recrudecen las tensiones en Medio Oriente. De manera similar, el petróleo vuelve a tomar temperatura, con incrementos diarios por encima del 3%, y se ubica por encima de los US$ 111.

Así, los ADR argentinos anotan mayoría de avances liderados por Cresud (+2,7%), Irsa (+2,6%), y Pampa (+0,9%).

En Wall Street, los bonos suben hasta 0,6% en Wall Street, encabezados por el AL30D y el AL29D (0,5%). En ese contexto, el riesgo país sube 0,2% hasta los 540 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,8% a 2.781.927,070 puntos y dentro de las acciones líderes que más bajan son: Pampa Energía (-3,3%), YPF (-2,8%), y Banco Macro (-2,7%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 4 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un suba de $15 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.394, con una suba de $14.

El dólar blue cotiza en la jornada de este lunes a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta. Por el lado del MEP, opera a $1.438, con una suba de $6 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.495 subiendo $10 respecto al último día hábil.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,09%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,09%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,40% a la baja.

En este contexto, los futuros del crudo Brent suben 2,15% hasta los US$ 110,48 por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI también sube más de un 0,30% hasta los US$ 102,29.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,07%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,29% y el CAC francés acompaña con -0,89%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,21%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 5,21% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.

El Banco Central compró más de US$ 7.000 millones en el primer cuatrimestre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 207 millones este jueves 30 de abril. De esta manera, se acumularon US$ 2.770 millones en el mes y US$ 7.155 en el primer cuatrimestre.

El nivel de reservas cerró abril en US$ 44.483 millones, situándose US$ 728 millones por debajo de la jornada anterior, ya que se pagaron US$ 244 millones del BOPREAL.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Central compró divisas en todas las ruedas excepto en la del 2 de enero (primer día hábil de 2026), con un promedio diario de alrededor de US$ 90 millones.

FN / lr