Wall Street arranca mayo en alza tras su mejor abril desde 2020, mientras caen los ADR argentinos

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, gracias a la buena recepción que tuvieron la mayoría de los resultados empresariales y al impulso del mes de abril, el mejor desde 2020.

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Vale recordar que aunque hay operatoria en las bolsas de Nueva York, en los principales mercados bursátiles no hubo operaciones esta primera jornada de mayo por la conmemoración del Día del Trabajador, que no es celebrado en esta fecha en los EEUU. Por lo tanto, no hay negocios cambiarios, ni tampoco operaciones con activos financieros en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que retomará la actividad el lunes 4 de mayo.

Así, los ADR argentinos anotan mayoría de bajas lideradas por Grupo Supervielle (-5,2%) y Edenor (-5%).

En Wall Street, los bonos suben hasta 12% en Wall Street, encabezados por el GD30D y el AE38D (0,7%). En ese contexto, el riesgo país baja 3,9% hasta los 545 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 1 de mayo el dólar oficial cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $10 respecto al cierre de abril. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.391, con una suba diaria de $11.

El dólar blue cotiza en la jornada de este viernes a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, bajando $5 respecto al jueves. Por el lado del MEP, opera a $1.442, con una suba de $10 respecto al cierre de marzo. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.506.

Las bolsas del mundo

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, gracias a la buena recepción que tuvieron la mayoría de los resultados empresariales y al impulso del mes de abril, el mejor desde 2020.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,4 %, el Nasdaq ganaba un 0,3% y el S&P 500 avanzaba un 0,4%.

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York cerraron con ganancias este jueves 30 de abril, y el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos, impulsados por los balances trimestrales de algunas de las principales empresas, entre ellas Alphabet.

Por su parte, abril fue un mes destacado para los índices de referencia: el Dow Jones ganó un 7,1%, el S&P 500 subió un 10,2% y el Nasdaq Composite ascendió un 15,2%.

En esta primera jornada de mayo, los precio del petróleo caen entre 1% y 3%, asi el WTI cotiza a u$s101,97 mientras que el Brent lo hace en u$s108,87.

En la último día de abril, los futuros del crudo Brent con vencimiento en junio, la referencia mundial del petróleo, bajaron un 3,4% hasta los u$s114,05 el barril el último día del mes, tras haber alcanzado un máximo intradía de más de u$s126.

El Banco Central compró más de US$ 7.000 millones en el primer cuatrimestre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 207 millones este jueves 30 de abril. De esta manera, se acumularon US$ 2.770 millones en el mes y US$ 7.155 en el primer cuatrimestre.

El nivel de reservas cerró abril en US$ 44.483 millones, situándose US$ 728 millones por debajo de la jornada anterior, ya que se pagaron US$ 244 millones del BOPREAL.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Central compró divisas en todas las ruedas excepto en la del 2 de enero (primer día hábil de 2026), con un promedio diario de alrededor de US$ 90 millones.

FN