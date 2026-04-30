El Riesgo País cae a 567 puntos básicos en el cierre de abril tras una mejora en los bonos soberanos

El Riesgo País de Argentina cerró este jueves 30 de abril de 2026 en 567 puntos básicos, marcando una caída respecto a la apertura de la jornada y consolidando una tendencia de recuperación en el cierre mensual. El indicador, que mide la sobretasa de los bonos locales frente a los del Tesoro estadounidense, operó con una baja del 1,05% diario, impulsado por una mayor demanda de activos de renta fija soberana. A pesar de la volatilidad observada durante la última semana, el índice logró finalizar el mes por debajo de los picos registrados recientemente, en un contexto donde los inversores analizan la acumulación de reservas y la dinámica inflacionaria.

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De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la rueda de este jueves con una apertura de 573, valor que también representó el máximo alcanzado durante la sesión. Con el transcurso de las horas y el ingreso de órdenes de compra en el mercado de bonos, el índice descendió hasta marcar un mínimo de 567 puntos, nivel en el que finalmente se estabilizó hacia las 18:46 horas. Esta cifra representa una mejora de 6 unidades frente al cierre previo del miércoles 29 de abril, cuando el indicador se había ubicado en 573 puntos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador mostró una trayectoria de marcada oscilación, influenciada por factores externos y el reacomodamiento de carteras locales. El lunes 27 de abril, el Riesgo País saltó hasta los 582 puntos, reflejando una jornada de presión sobre los activos emergentes y un ajuste en los precios de los bonos Globales. Esta tendencia alcista se profundizó el martes 28, cuando el índice alcanzó los 584 puntos al cierre, tras haber tocado un máximo intradiario de 593 unidades.

Sin embargo, a partir del miércoles 29 de abril, el mercado inició un proceso de recuperación. Ese día, el riesgo país cedió hasta los 573 puntos, favorecido por un rebote en los bonos soberanos y un clima de mayor selectividad en Wall Street. Según reportó Infobae en su análisis financiero, "los bonos rebotaron y el riesgo país cedió a 566 puntos" en ciertos tramos de la rueda previa, en un escenario donde el salto en el precio del petróleo apuntaló a las empresas del sector energético y mejoró el sentimiento hacia los activos locales.

La semana cierra con el indicador en 567 puntos, logrando perforar nuevamente la barrera de las 570 unidades. A pesar de este descenso final, el promedio semanal se mantuvo por encima de los valores de mediados de mes, cuando el índice llegó a cotizar cerca de los 515 puntos. La volatilidad reciente responde a la cautela de los operadores frente a la temporada de balances y la evolución de las tasas internacionales, aunque la disciplina fiscal del Tesoro ha servido como un soporte para evitar una escalada mayor del diferencial de tasas.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la sobretasa que paga un país por sus bonos en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Este índice es confeccionado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional; de este modo, una cifra de 567 puntos indica que Argentina paga un 5,67% anual por encima de la tasa "libre de riesgo" estadounidense.

Como explica el portal especializado Rava Bursátil, el "Riesgo País mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". Es uno de los indicadores más consultados por analistas y empresas PYME, ya que sirve de referencia para la toma de decisiones económicas y el acceso al crédito internacional.

Técnicamente, para Argentina se utiliza actualmente el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera. Un aumento en el índice refleja una caída en el precio de los bonos soberanos y una mayor desconfianza de los inversores. Por el contrario, la baja registrada este 30 de abril sugiere que los tenedores de bonos ven con mejores perspectivas el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado argentino en el corto plazo.