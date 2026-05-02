Medio Oriente a un paso del abismo y un silencioso impacto sobre Malvinas

Estamos, como advierten algunos analistas internacionales, a tris de distancia de un punto de no retorno nuclear. No se trata de una exageración retórica, sino de una constatación empírica: el sistema internacional diseñado para contener la proliferación de armamento atómico –con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como pieza central– comienza a mostrar signos de fatiga estructural.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, fue explícito en una reciente entrevista: “Estamos viendo cómo importantes países consideran seriamente la posibilidad de desarrollar armas nucleares. Es un momento extremadamente delicado para el sistema internacional”. La advertencia no es menor. Informes del International Institute for Strategic Studies (IISS) coinciden en que “la expansión de arsenales nucleares y la modernización de capacidades estratégicas se han acelerado en un entorno de creciente competencia entre grandes potencias”. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) aporta otra dimensión crítica al señalar que “las disrupciones en los flujos energéticos globales pueden amplificar tensiones geopolíticas existentes y actuar como catalizador de conflictos de mayor escala”. Energía y seguridad vuelven, así, a confluir en un mismo punto.

Un equilibrio estratégico en retirada. La causa de fondo es clara: la percepción de que el paraguas de seguridad estadounidense ya no ofrece garantías absolutas. En Europa, la amenaza es la Rusia de Vladimir Putin; en Asia, la expansión acelerada del arsenal nuclear chino bajo el liderazgo de Xi Jinping. En ambos casos, la incertidumbre sobre la reacción de Washington ante una crisis mayor opera como catalizador de decisiones estratégicas irreversibles.

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Los disparadores de ese punto de no retorno son plausibles: un ataque ruso a un miembro de la OTAN sin respuesta efectiva de Estados Unidos, o una acción militar china sobre Taiwán. Cualquiera de estos eventos podría desencadenar una carrera nuclear abierta, dejando al OIEA como un actor impotente frente a decisiones soberanas ya consolidadas. En paralelo, la guerra en Medio Oriente ha comenzado a generar efectos sistémicos. El estrangulamiento del estrecho de Ormuz –por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, según la IEA– no solo impacta en los precios de la energía, sino que golpea directamente a las economías más integradas del planeta.

Asia-Pacífico, motor del crecimiento global durante décadas, es hoy el primer gran damnificado. Cancelaciones masivas de vuelos, incremento de costos logísticos, interrupciones en cadenas de suministro y presión sobre alimentos y fertilizantes configuran una tormenta perfecta. El resultado es una erosión simultánea de tres pilares: transporte, manufactura y movilidad social.

Malvinas: energía, poder y realismo. Pero el impacto trasciende lo económico. La guerra también reconfigura relaciones de poder. Estados Unidos, lejos de la imagen de “presidente de la paz” que Donald Trump pretendió proyectar, ha adoptado una postura crecientemente intervencionista, con un uso del poder militar que tensiona incluso a sus propios aliados. El aumento proyectado del presupuesto del Pentágono hacia niveles cercanos a los 1,5 billones de dólares confirma esta tendencia.

En este contexto, la relación entre Washington y Londres adquiere una relevancia particular. La visita del Rey Carlos III a Estados Unidos –en medio de tensiones políticas, crisis internacional e incluso un intento de atentado contra Trump– remite inevitablemente a antecedentes históricos donde estos encuentros redefinieron alianzas estratégicas profundas.

Aquí emerge un punto crítico para la Argentina: la cuestión Malvinas. En un mundo atravesado por la crisis energética, las reservas offshore del Atlántico Sur adquieren una nueva centralidad. Empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, con fuerte vinculación a capitales británicos e israelíes, avanzan en el desarrollo del yacimiento Sea Lion.

Estos movimientos no son meramente comerciales. Son, en esencia, decisiones geopolíticas. En un contexto donde la seguridad energética se vuelve prioritaria, la articulación entre intereses estatales y corporativos redefine la importancia de territorios hasta ahora considerados periféricos.

Ahora bien, suponer que este escenario podría derivar en un eventual apoyo de Estados Unidos a la posición argentina sobre Malvinas no solo resulta optimista: roza lo ingenuo. La experiencia histórica es contundente. En 1982, en pleno conflicto del Atlántico Sur, Washington optó por respaldar sin ambigüedades a su aliado estratégico, el Reino Unido. Y nada indica que ese patrón haya cambiado. Por el contrario, la actual ambigüedad –o incluso la insinuación de revisar apoyos– podría interpretarse más como un instrumento de presión sobre Londres que como un genuino reposicionamiento.

En el marco de la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente, Estados Unidos necesita al Reino Unido alineado sin fisuras. Introducir incertidumbre sobre Malvinas podría ser una herramienta táctica para condicionar decisiones británicas en escenarios donde los intereses estadounidenses son prioritarios. La respuesta argentina frente a este escenario es, hasta ahora, insuficiente. Sin capacidades concretas –particularmente en defensa, tecnología y desarrollo energético– cualquier intento de incidencia internacional se reduce a una mera expresión declarativa.

Medio Oriente no es entonces, un conflicto lejano. Es el epicentro de un proceso que combina riesgo nuclear, crisis económica global y redefinición de alianzas con impacto directo sobre el Atlántico Sur. La historia enseña que los grandes cambios del sistema internacional no anuncian su llegada: irrumpen. Y cuando lo hacen, solo los países preparados logran defender sus intereses. La Argentina, una vez más, parece no estar entre ellos.

* Exjefe del Ejército.