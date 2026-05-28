La Justicia de los Estados Unidos presentó este miércoles 27 cargos contra un empleado de Google acusado de aprovechar información reservada de la compañía para obtener una ganancia de 1,2 millones de dólares mediante apuestas en Polymarket. La maniobra estuvo vinculada a una apuesta combinada dentro de un mercado predictivo sobre las búsquedas más populares de 2025.

El señalado es Michele Spagnuolo, un ingeniero italiano que trabajaba para Google y a quien las autoridades le atribuyen haber utilizado “información confidencial y valiosa no pública de su empleador para realizar apuestas relacionadas” con la empresa. La acusación quedó plasmada en una demanda radicada este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Polymarket es una plataforma de apuestas predictivas basada en blockchain

Spagnuolo se desempeñaba como ingeniero especializado en seguridad informática y había intervenido en el desarrollo de la infraestructura destinada a implementar agentes de inteligencia artificial dentro de Alphabet, de acuerdo con la información publicada en su perfil de LinkedIn.

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El expediente se convirtió en el segundo caso de este tipo que desembarca en tribunales de Nueva York. El antecedente inmediato había sido la denuncia presentada contra el soldado estadounidense Gannon Ken Van Dyke, acusado de utilizar información sensible del Ejército para apostar sobre el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela pocas horas antes de una operación encubierta que derivó en su captura en Caracas.

Según la documentación judicial a la que accedió Clarín, Spagnuolo “había accedido a datos internos confidenciales y de gran valor comercial” de Google, situación que le permitía conocer los resultados antes que el resto de los usuarios que participaban en la plataforma. Con esa ventaja, avanzó en una serie de apuestas realizadas con precisión milimétrica sobre los términos “más buscados del año pasado”.

La Justicia norteamericana imputó a Spagnuolo, de 36 años, por fraude en el mercado de materias primas, lavado de dinero y fraude electrónico. El acusado recuperó la libertad tras el pago de una fianza fijada en 2,25 millones de dólares. De acuerdo con el portal Business Insider, la suma de las imputaciones podría exponerlo a una condena de hasta 50 años de prisión.

El soldado estadounidense Gannon Ken Van Dyke usó información del ejército para apostar cuándo era capturado Nicolás Maduro en Venezuela

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Cómo funciona la apuesta combinada millonaria

El funcionamiento de Polymarket se basa en apuestas binarias, es decir, opciones de “sí” o “no”. En ese esquema, los usuarios apostaban acerca de quiénes aparecerían o quedarían afuera del ranking de tendencias.

La demanda sostiene que Spagnuolo manejaba la cuenta “AlphaRaccoon”. Hacia fines del año pasado utilizó su acceso a herramientas internas de Google —identificadas expresamente como “confidenciales”— para anticiparse a los resultados del informe “El año en Búsquedas 2025” antes de su difusión pública.

A partir de esa información privilegiada, el ingeniero transfirió 2,7 millones de dólares a una billetera anónima dentro de la plataforma y comenzó a operar sobre 25 categorías relacionadas con el reporte anual.

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Entre las jugadas detectadas por los investigadores, Spagnuolo apostó más de 600 mil dólares a que el papa León XIV no sería la figura más buscada del año. También arriesgó otros 500 mil dólares a que Donald Trump tampoco ocuparía ese lugar e incluso a que no integraría el Top 5 anual.

La apuesta más rentable, sin embargo, estuvo ligada a dos artistas de la escena del rap. El ingeniero destinó apenas 403 dólares a la posibilidad de que el rapero estadounidense Kendrick Lamar terminara como la persona más buscada del año, pese a que el mercado apenas le otorgaba un 3% de probabilidades.

No obstante, a fines de noviembre y pocos días antes de la publicación del informe, Lamar perdió el primer puesto frente a otro rapero: d4vd. El músico había quedado en el centro de la atención pública tras el crimen de la menor Celeste Rivas Hernández, a quien apuñaló y descuartizó antes de ocultar el cuerpo dentro del baúl de su Tesla. La conmoción alrededor del caso convirtió su nombre en el término más buscado de 2025.

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Al detectar ese movimiento, Spagnuolo apostó 381 dólares a que d4vd ingresaría en el Top 5 de búsquedas y sumó otros cinco dólares a la opción de que sería directamente el más buscado del año. En ese momento, las probabilidades en Polymarket eran prácticamente inexistentes.

Gracias a esa cadena de apuestas, Spagnuolo terminó retirando cerca de 3,9 millones de dólares, lo que le permitió acumular una ganancia cercana a los 1,2 millones. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular sospechas sobre la identidad del usuario AlphaRaccoon.

Las apuestas combinadas del ingeniero de Google, Michele Spagnuolo | X

Entre sus antecedentes figuraba un acierto extremadamente preciso relacionado con la fecha exacta de lanzamiento de Gemini 3.0, el modelo de inteligencia artificial de Google, operación con la que había ganado 150 mil dólares.

Cuando las sospechas comenzaron a crecer, Spagnuolo optó por eliminar la cuenta e intentar desaparecer del radar público.

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Pese a eso, los investigadores siguieron el recorrido del dinero. Según la causa, el acusado retiró los fondos mediante una secuencia de transferencias que atravesaron plataformas de intercambio —swapping services— y luego distintos procesadores de pago. Ese circuito permitió a la Justicia identificar que la cuenta había sido abierta utilizando la documentación italiana de Spagnuolo.

Después de la denuncia, Polymarket celebró públicamente el arresto en redes sociales y destacó el rol de la compañía en la detección de las maniobras. “Con dos detenciones en este sector como resultado de nuestras denuncias penales, Polymarket se ha consolidado como líder en la lucha contra estas prácticas. Las operaciones en blockchain son transparentes y trazables, y los infractores dejan huellas”, escribieron desde la empresa en X.

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La publicación apareció en medio de crecientes cuestionamientos sobre la presencia de usuarios que utilizan información privilegiada para obtener ventajas dentro de la plataforma, especialmente en mercados predictivos vinculados con conflictos militares.

Shane Coplan, director ejecutivo de la compañía, había mostrado entusiasmo en los primeros tiempos del proyecto respecto de la participación de usuarios con acceso a información reservada.

Por su parte, Google informó que suspendió a Spagnuolo mientras avance la investigación judicial. “El empleado accedió a nuestro material de marketing utilizando una herramienta a disposición de todos los empleados, pero el uso de dicha información confidencial para realizar apuestas constituye una grave infracción de nuestras políticas”, afirmó la portavoz del gigante de Silicon Valley, Jaclyn Vázquez, en declaraciones al portal especializado The Verge.

NG CP