“Es un proyecto mentiroso”: Mónica Frade cuestionó la regulación de apuestas online en el programa “QR!” de Canal E

En el programa “QR!” de Canal E, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, cuestionó el proyecto del Gobierno para regular las apuestas online y aseguró que la iniciativa “no tiene nada que ver con la prevención de la ludopatía”.

Durante la entrevista con el conductor del ciclo, Pablo Caruso, la legisladora recordó el trabajo realizado en el Congreso en 2024 para avanzar con una normativa alternativa y sostuvo que el proyecto oficial “desarma” los consensos alcanzados.

Críticas al proyecto del Gobierno

Frade afirmó que la discusión parlamentaria previa incluyó la participación de expertos, docentes, estudiantes y profesionales de distintas áreas, y remarcó que el objetivo era establecer una regulación integral del juego online.

Sin embargo, señaló que el texto impulsado por el Ejecutivo responde a otros intereses. “Es un proyecto mentiroso”, afirmó, al cuestionar que la iniciativa no apunta a combatir la ludopatía sino a ordenar el mercado de las plataformas legales.

Según la diputada, uno de los principales puntos de conflicto es el rol de la publicidad y la influencia de los intereses económicos en el diseño de la normativa.

Advertencias por la ludopatía juvenil

Frade advirtió sobre el crecimiento del juego online entre adolescentes y vinculó el fenómeno con la facilidad de acceso a las plataformas digitales. Sostuvo que la situación se agrava en un contexto económico complejo y afirmó que existen casos extremos vinculados al endeudamiento y al impacto en la salud mental de los jóvenes.

También cuestionó el uso de publicidad en el deporte y la presencia de casas de apuestas en camisetas de clubes de fútbol.

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La diputada explicó que el proyecto que ella impulsa en el Congreso busca restringir fuertemente la publicidad del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, influencers y patrocinios deportivos.

Comparó la iniciativa con las políticas aplicadas en el control del tabaco y señaló que el objetivo es reducir la exposición de menores a las apuestas.

Un debate abierto en el Congreso

Frade sostuvo que la discusión sobre el juego online sigue abierta y que el fenómeno requiere una regulación más estricta y coordinada.

En ese sentido, insistió en la necesidad de proteger a los menores y alertó sobre el crecimiento del negocio detrás de las plataformas de apuestas. “El fenómeno es grave”, concluyó la legisladora en el programa “QR!” de Canal E.

LB