Di Doménica sobre la expansión de la IA: “ChatGPT y Gemini son los ganadores”

En diálogo con Canal E, Sebastián Di Doménica, especialista en inteligencia artificial, analizó el escenario actual y destacó que “ChatGPT y Gemini son los dos grandes ganadores en esta carrera tecnológica”.

¿Quiénes lideran la carrera de la inteligencia artificial?

En un contexto de rápida expansión global, “ChatGPT y Gemini son los ganadores”, aseguró Di Doménica, quien remarcó que ambos modelos encabezan la competencia entre las principales plataformas de IA desarrolladas por gigantes tecnológicos.

“ChatGPT tiene 700 millones de usuarios a nivel mundial, de los cuales entre 7 y 8 millones son argentinos”, destacó el especialista, subrayando el crecimiento exponencial de este modelo desarrollado por OpenAI, con respaldo directo de Microsoft. La herramienta fue recientemente actualizada con su versión más avanzada: ChatGPT-5, que, según Di Doménica, “tiene mayor capacidad de evitar las alucinaciones” y muestra avances en el razonamiento.

¿Qué son las “alucinaciones” en IA? El experto explicó que “cuando la inteligencia artificial no tiene una respuesta, puede inventar una, y eso se conoce como alucinación”. Sin embargo, ChatGPT-5 trabaja en reducir esa posibilidad: “Tiene mayor poder de razonamiento y responde mejor ante errores, incluso pide disculpas y mejora sus respuestas”, explicó.

Junto a ChatGPT, Gemini, el modelo de Google, también se posiciona en los primeros lugares, con alrededor de 400 millones de usuarios. Su integración directa con las herramientas de Google lo convierte en una opción altamente accesible. “Todos tenemos servicios de Google en nuestros dispositivos, y Gemini se puede incorporar a muchas de estas utilidades”, señaló Di Doménica.

¿Qué ofrece cada modelo y cómo se diferencian?

Además de ChatGPT y Gemini, otro modelo que destaca es Llama, desarrollado por Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Su masividad se debe a que está “incorporado de manera automática en WhatsApp, Facebook e Instagram”, alcanzando así*mil millones de usuarios a nivel global. No obstante, Di Doménica advirtió: “Es un modelo más limitado que ChatGPT, pero con gran llegada gracias a la masividad de las redes sociales”.

En el panorama de modelos emergentes, también figuran: Grok, de Elon Musk, asociado a X (ex Twitter), con entre 20 y 30 millones de usuarios. Claude, de Anthropic, respaldado por Amazon, que “es muy poderoso, aunque menos conocido”. Copilot, de Microsoft, pensado para integrarse a herramientas como PowerPoint y Excel.

Di Doménica enfatizó que “cada uno de estos modelos está respaldado por gigantes tecnológicos y figuras clave como Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg o Sundar Pichai”, lo que revela el fuerte peso político y económico de la IA en el futuro cercano.

“Estas tecnologías van a marcar la economía de los próximos años”, concluyó, y explicó que los avances en IA no solo transformarán cómo trabajamos y nos comunicamos, sino también quién lidera la economía global.