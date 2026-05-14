La inteligencia artificial reordenó el mapa de las marcas globales. Según la 21ª edición del ranking Kantar BrandZ 2026, el valor combinado de las 100 marcas más valiosas del mundo alcanzó un récord de US$13,1 billones, con un crecimiento del 22% frente al año anterior. El informe mide cómo la marca contribuye al valor de una empresa y muestra que la tecnología concentró buena parte de los mayores avances del año.

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Google recuperó el primer lugar del ranking por primera vez desde 2018, con un valor de marca de US$1,48 billones y una suba interanual del 57%. La compañía desplazó a Apple, que quedó segunda con US$1,38 billones, mientras que Microsoft ocupó el tercer puesto con US$1,11 billones y Amazon el cuarto, con US$1,02 billones. Por primera vez, tres marcas superaron simultáneamente el umbral del billón de dólares, además de Apple, que ya lo había alcanzado desde 2024.

El Top 10 quedó integrado por Google, Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Facebook, Instagram, Tencent, Oracle y McDonald’s. El salto de NVIDIA, con un crecimiento del 60% y un valor de US$814.906 millones, confirmó el peso de las compañías vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial. También se destacó Tencent, que volvió al Top 10 con un valor de US$251.551 millones y una suba del 45%.

Mercado Libre, la marca argentina que se metió entre las 50 más valiosas

La presencia latinoamericana en el ranking tuvo un solo nombre: Mercado Libre. La empresa fundada en Argentina fue la única marca de la región dentro del Top 100 global de Kantar BrandZ 2026. Ocupó el puesto 49, con un valor de marca de US$54.900 millones y un crecimiento interanual del 10%.

Para Kantar, el caso de Mercado Libre refleja cómo una marca digital puede construir valor a partir de su integración en la vida cotidiana de los usuarios. La compañía combina comercio electrónico, logística, pagos digitales, crédito, publicidad y servicios financieros, en un ecosistema que creció en escala y frecuencia de uso en América Latina.

“El éxito de Mercado Libre radica en su capacidad para equilibrar la confianza construida con una amplia gama de servicios innovadores en un eCommerce cada vez más competitivo”, afirmó Manuela Urrutia, Head de Brand & Creative de Kantar Argentina. La ejecutiva destacó el peso de su plataforma de eCommerce, el avance en retail media y la expansión de servicios financieros integrados.

Mercado Pago también aparece entre las marcas financieras más valiosas

Aunque Mercado Pago no integra el Top 100 global general, sí aparece entre las marcas más relevantes de servicios financieros. Según el informe, la fintech del ecosistema Mercado Libre se ubicó en el puesto 19 del Top 20 mundial del sector, con un valor de marca de US$27.700 millones y un crecimiento del 10% frente a 2025.

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En paralelo, Mercado Libre también se destacó en el segmento retail: ocupó el puesto 8 dentro del Top 10 mundial de marcas más valiosas del rubro, con un valor de US$27.200 millones y una mejora interanual del 11%. Así, la compañía argentina aparece en el informe no sólo como la única latinoamericana del ranking global, sino también como un actor relevante en dos sectores clave: comercio digital y servicios financieros.

“El liderazgo de Mercado Libre y el ser la única marca latinoamericana en el Top 100 Kantar BrandZ 2026 de las marcas más valiosas del mundo se corresponde con una poderosa estrategia de comunicación que amplifica las expresiones culturales locales”, señaló Ludmila Pennisi, Brand & Consumer Insights de Kantar Argentina.

La inteligencia artificial y China empujan el nuevo ranking

El informe también mostró el impacto de las marcas asociadas a inteligencia artificial. Claude debutó en el puesto 27 del Top 100 global, con un valor de marca cercano a los US$96.600 millones, mientras que ChatGPT registró el mayor aumento interanual del ranking, con una suba del 285%. Para Kantar, la IA ya no funciona sólo como una herramienta tecnológica, sino como un factor que redefine la forma en que las marcas aparecen, compiten y son elegidas.

“La IA está acelerando el crecimiento, pero también ha dificultado el marketing”, sostuvo Martín Guerrieria, Head de Kantar BrandZ. Según el especialista, las marcas que logran superar al mercado son las que usan la inteligencia artificial para decidir con más claridad “en qué información confiar” y conectar las acciones de los consumidores con decisiones de negocio.

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Las marcas chinas también ganaron peso en el ranking.

Asia concentró 23 marcas dentro del Top 100 global, mientras que China mostró fuertes subas en compañías como Alibaba, Xiaomi, ICBC, Tencent y Ping An. Para Kantar, el crecimiento de estas empresas responde a su capacidad para interpretar rápido las señales de consumo, actuar con decisión y construir relevancia cultural en mercados cada vez más competitivos.

El top ten de las marcas más valiosas del mundo en 2026

Google: US$1.484.895 millones Apple: US$1.380.294 millones Microsoft: US$1.111.788 millones Amazon: US$1.022.820 millones NVIDIA: US$814.906 millones Facebook: US$366.624 millones Instagram: US$286.158 millones Tencent: US$251.551 millones Oracle: US$235.838 millones McDonald’s: US$235.095 millones

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