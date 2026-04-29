Taylor Swift registra su voz e imagen para blindarse ante el avance de la IA

La superestrella del pop Taylor Swift dio un paso firme en la protección de su identidad digital al solicitar el registro de marca para su voz y su figura, según registros presentados el pasado 24 de abril. Ante todo, la cantante busca asegurar legalmente fragmentos de audio con su saludo característico y una representación específica de sus presentaciones en vivo, en un movimiento estratégico para combatir las crecientes amenazas de la inteligencia artificial.

A través de las presentaciones se incluyen dos registros de audio con frases como “Hola, soy Taylor Swift” y “Hola, soy Taylor”, además de una imagen en la que aparece tocando la guitarra durante un show en vivo.

Debido a varios incidentes donde la inteligencia artificial fue utilizada para suplantar su identidad con fines maliciosos o políticos, surge la iniciativa de Taylor Swift, quien en agosto de 2024 denunció imágenes falsas que la vinculaban a la campaña de Donald Trump y, previamente, había sido víctima de deepfakes con contenido explícito.

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Con estas nuevas solicitudes, sus abogados podrán argumentar que cualquier contenido generado por IA que imite su tono de voz o su presencia escénica constituye una violación de sus derechos de marca.

Luego de ser víctima de campañas de desinformación, la artista busca sentar un precedente para toda la industria musical

Lógicamente, el actor Matthew McConaughey también registró recientemente su frase icónica “Alright, alright, alright” como marca, en un intento de evitar usos no autorizados mediante inteligencia artificial.

Así mismo, la preocupación se intensifica en un contexto donde la IA ya permite recrear voces, rostros y actuaciones completas. Ejemplos recientes incluyen la reconstrucción digital del actor Val Kilmer en producciones cinematográficas, lo que abrió un debate sobre los límites entre recreación, homenaje y explotación comercial.

Distante a su ofensiva contra la IA, Swift fue demandada recientemente por infracción de marca debido al título de su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl". Su demandante, una artista de Las Vegas llamada Maren Wade, alega que Swift utilizó el nombre a pesar de que ella posee el registro de "Confessions of a Showgirl" desde 2015.

La superestrella registró legalmente su voz ("Hola, soy Taylor") y su imagen tocando la guitarra

Según Wade, el éxito masivo del álbum de Swift amenaza con "sepultar" su marca personal.

Cómo funciona el registro de marcas en USPTO para protección IA

El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) se convirtió en la herramienta defensiva predilecta de las celebridades, ya que permite proteger elementos de identidad —como voces, frases o imágenes— al asociarlos directamente con productos o servicios comerciales, facilitando acciones legales contra usos “confusamente similares” generados por algoritmos.

Si bien la USPTO no creó categorías exclusivas para la inteligencia artificial, el sistema de marcas tradicional ofrece un marco sólido para combatir la suplantación. Estos son los pasos críticos:

Búsqueda previa en TESS: Antes de iniciar el trámite, es obligatorio consultar el sistema de búsqueda electrónica (TESS) para asegurar que el elemento (una voz específica o un diseño) no esté ya registrado por terceros en categorías similares.

Solicitud y clasificación: Se debe presentar la solicitud vía TEAS (Trademark Electronic Application System). Aquí, el solicitante debe definir una "muestra" (un audio en el caso de voces o una fotografía para imágenes) y vincularla a clases específicas de productos (ej. entretenimiento, música o merchandising).

Examen y Publicación: Un abogado examinador analiza la solicitud en un periodo de 3 a 4 meses. Si no hay objeciones, la marca se publica en el Boletín Oficial por 30 días, permitiendo que cualquier persona presente una oposición si considera que el registro afecta sus derechos.

La USPTO acepta marcas asistidas por IA con supervisión humana y uso comercial real, diferenciándose de copyrights (que rechazan obras 100% IA)

A diferencia de los derechos de autor, donde la jurisprudencia actual tiende a rechazar obras creadas 100% por máquinas, la USPTO permite registrar marcas que hayan sido asistidas por IA, siempre que exista una responsabilidad humana detrás y se demuestre un uso real en el comercio.

Para figuras como Taylor Swift, el registro de fragmentos de audio como "marcas sonoras" no tradicionales crea una barrera comercial: si una IA imita su voz para promocionar un producto o un evento, el equipo legal puede demandar por infracción de marca, ya que el público podría creer erróneamente que la artista está vinculada a dicho servicio.

Vivir sin un interruptor de seguridad para la Inteligencia Artificial

Una vez emitido el certificado de registro (aproximadamente dos meses después de la publicación), la protección debe renovarse cada 10 años. Es fundamental presentar declaraciones de uso periódico, ya que la inactividad comercial puede derivar en la cancelación automática del registro. Para solicitantes extranjeros, como artistas residentes en Argentina u otros países, la USPTO exige obligatoriamente la intervención de un abogado matriculado en el país.

MV