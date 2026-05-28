Encuesta: la desaprobación de Milei llega al 58.3% y se consolidan las figuras de Myriam Bregman y Axel Kicillof

El humor social y la percepción de la gestión pública continúan mostrando signos de deterioro en el territorio nacional. De acuerdo con el último reporte correspondiente a mayo de 2026 de Latam Pulse, una iniciativa conjunta entre la consultora AtlasIntel y Bloomberg, el desempeño del presidente Javier Milei cosechó un marcado rechazo por parte de la ciudadanía que llega al 58.3% de desaprobación mientras se consolidan las figuras de Myriam Bregman y Axel Kicillof.

El estudio, que relevó de manera digital las opiniones de miles de argentinos durante la última semana, expone las dificultades del Poder Ejecutivo para sostener sus niveles históricos de acompañamiento en un contexto socioeconómico muy complejo.

El desgaste de la gestión y la brecha en la aprobación presidencial

Frente a la pregunta directa sobre si aprueban o desaprueban el trabajo del Ejecutivo, los números resultaron contundentes. "Desapruebo" fue la opción mayoritaria elegida por el 58.3% de los consultados, mientras que solo un 39.9% optó por "Apruebo" y un marginal 1.8% manifestó no saber qué responder.

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Esta polarización se acentúa de forma dramática si se observa la serie temporal de los últimos meses, donde el rechazo a la figura del líder libertario muestra una tendencia ascendente en comparación con los valores medidos a comienzos de año.

Una encuesta reveló que Milei lidera las redes, pero su fuerte desgaste beneficia a Macri y Bullrich

Al evaluar de manera pormenorizada el funcionamiento general del gobierno de La Libertad Avanza, la mirada crítica de la opinión pública se consolida. Un 55.4% de los encuestados calificó el desempeño de la administración como "malo o muy malo". En la vereda opuesta, el núcleo de apoyo duro que considera la gestión como "excelente o bueno" se ubicó en el 34.6%, mientras que el segmento que la define como "regular" alcanzó el 10.0%.

Radiografía por ingresos, género y educación bajo la lupa

La fragmentación de los datos expone brechas sociodemográficas muy marcadas respecto a los apoyos que tiene Milei: en términos de género, las mujeres exhiben un rechazo mucho más profundo hacia el Presidente, con un 65.9% de desaprobación frente al 50% registrado entre los hombres.

En el análisis por rangos etarios, el sector de jóvenes de entre 16 y 24 años se consolida como el principal bastión oficialista con un 54% de aprobación, contrastando de forma nítida con el 62,7% de desaprobación en la franja de 25 a 34 años.

Las variables de carácter socioeconómico y educativo también determinan el posicionamiento de los encuestados. Entre quienes poseen educación superior, la desaprobación al líder de La Libertad Avanza escala al 64.5%, mientras que en los sectores con educación primaria el aval llega al 52.1%.

Asimismo, el factor económico es determinante: el 71.7% de los ciudadanos que perciben ingresos mensuales inferiores a $630.000 desaprueba al jefe de Estado, una cifra que se invierte en el segmento de mayores ingresos (más de $3.000.000), donde el apoyo a Milei trepa al 55.3%.

La distribución geográfica del estudio ratifica que el interior de Buenos Aires y el Nuevo Cuyo se presentan como los territorios más hostiles para Milei, con un rechazo del 62% y 68.3% respectivamente.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra un escenario de paridad relativa, donde un 50.3% aprueba el desempeño presidencial y un 48.4% lo desaprueba.

Las proyecciones del riesgo político

En lo que respecta a los principales temores institucionales para los próximos seis meses, el informe detalla un marcado pesimismo civil ante eventuales ilícitos.

La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por quinto mes consecutivo

Las "revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción" son percibidas como "muy probables" por el 53% de la muestra total. Asimismo, un 38% consideró bajo la misma categoría de alta probabilidad el "aumento de robos y asaltos", mientras que un 35% avizora el desarrollo de "huelgas a gran escala" como un conflicto social inminente en el corto plazo.

Grave percepción de la economía

La lectura sobre el bolsillo familiar y el contexto general es abiertamente negativa. Al evaluar la situación económica actual de la Argentina, un aplastante 62% de la población consideró que es "Mala", un 26% la describió como "Normal" y apenas un 12% la calificó de "Buena".

En cuanto al mercado de trabajo, la mirada es aún más sombría: el 69% sentenció que el panorama laboral es malo, frente al escaso 15% que lo evalúa de forma positiva.

Consultados por las expectativas económicas de aquí a 6 meses, siguen los resultados adversos para el Gobierno: el 53% de los encuestados piensan que la economía empeorará; el 55% que el mercado laboral será peor; y el 41% que la situación de su familia también caerá.

Un nuevo podio de preocupaciones: la corrupción y el desempleo al frente

El dato más disruptivo de la medición de mayo de 2026 se concentró en el mapa de las principales preocupaciones nacionales. La inflación, histórica dominadora de los rankings de crisis en el país, cayó al tercer lugar con un 31.2% de menciones.

El primer puesto quedó en manos de la "corrupción", que cosechó el 50.9% de las respuestas, seguida muy de cerca por el "desempleo", una problemática en ascenso que ya desvela al 42.4% de los consultados. En la misma línea, un 29.0% apuntó a la "situación económica" general, y un 28.7% identificó como foco crítico a la "impunidad y el sistema judicial".

Imagen de los líderes políticos: fuerte caída de Milei y consolidación de Bregman

Myriam Bregman quedó cómo la líder política con mejor imagen positiva (46%), seguida por Axel Kicillof (40%), Patricia Bullrich (39%) y Cristina Kirchner (39%). Javier Milei cayó al quinto lugar, con un 38% de imagen positiva y un 61% de imagen negativa.

Sergio Massa ocupa el octavo lugar de la lista, con un 23% de imagen positiva, Mauricio Macri el noveno (22%), Karina Milei y Victoria Villarruel comparten el porcentaje (16%); y Alberto Fernández quedó último, con el 7% de imagen positiva y un 84% negativa.

HM/DCQ