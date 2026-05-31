Inflación: estiman desaceleración en mayo, pero seguirá arriba del 2%

Las consultoras privadas anticipan una desaceleración del Índice de Precios Minoristas (IPC) para mayo, aunque se mantendría por encima del 2%. A eso se suman los aumentos previstos para junio, que provocarán el dato siga sin perforar ese umbral, según el REM del BCRA. El dato de la inflación mayorista podría poner presión para los próximos meses.

Durante el quinto mes de 2026, los alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor peso dentro del índice, tuvo un incremento del 3,4% y aportó 0,8 puntos porcentual al nivel general, según lo recopilado por la Fundación Libertad y Progreso (LyP), que registró una variación promedio de precios en torno a 2,1%, por debajo del 2,6% que definió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para abril. Le siguieron Comunicaciones (+4,0%) y Transporte (+2,4%). Este último rubro estuvo especialmente presionado por la actualización de las tarifas en términos reales del transporte público.

En tanto, desde EcoGo explicaron que “la inflación en alimentos cobró impulso principalmente por un marcado incremento en el precio de las verduras antes los primeros fríos del año”. La consultora, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, espera que el IPC se ubique en 2,2%.

Equilibra relevó una suba de precios alrededor del 2,3%, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa. “Sin embargo, para comprender mejor la dinámica inflacionaria construimos el IPC subyacente, el cual excluye los precios con mayor volatilidad en el corto plazo, que según nuestras estimaciones fue de 2,5% en mayo”, remarcaron. Este mes los Estacionales lideraron el alza (+3,6%) impulsados por verduras. En cambio, los Regulados pasaron de crecer 4,7% en abril a 1,7% en mayo.

“Parece estar pasando algo en los precios de los bienes (quitando rubros volátiles) que, pese a la estabilidad del dólar, siguen corriendo arriba del 2% mensual, cuando el año pasado fueron hasta oct-25 por debajo. ¿Precios internacionales? ¿Efectos de 2da ronda de la suba de nafta? Lucen ser las principales hipótesis”, señaló el economista de Equilibra Gonzalo Carrera.

En esa línea, el shock del petróleo llevó a que, por segundo mes consecutivo, el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) se ubique por encima del IPC: 5,2% vs. 2,6% en abril. Si bien no es un dato anticipatorio directo, la inflación mayoristas podría impactar en los precios minoristas. De acuerdo con LCG, aunque “al descontar el impacto del petróleo el IPIM quedaría en 1,4% mensual, sigue tratándose de un incremento de costos que presiona los márgenes del sector minorista y que más tarde o temprano podría trasladarse a precio”. Y agregó: “Hay que decir que, por ahora, la decisión de YPF de congelar virtualmente los precios de la nafta, frenando el derrame a todos los sectores, actúa como buffer. Pero habrá que ver cuán sostenible será esta política en caso de que la solución en medio oriente no llegue en el corto plazo”.