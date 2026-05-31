El verdadero mapa con los datos económicos de las provincias

La difusión en redes sociales de un mapa con supuestas estadísticas sobre el crecimiento de la actividad económica en las provincias (que compartió una decena de veces en su red social X el mismo presidente, Javier Milei), generó polémica por dos motivos principales: faltaba Tucumán (con lo cual la distribución geográfica del resto también cambiaba), y la fuente de la información citada, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, desmintió que esos datos o el mapa fueran suyos.

Más allá de la discusión, que debería terminar con esta última confirmación, la circulación de estos datos puede ser un punto de partida para analizar la verdadera situación de las provincias. PERFIL recabó estadísticas de diferentes informes que se pueden dividir en tres grandes temas.

Actividad económica. En el mapa reposteado por funcionarios mostraba un panorama de crecimiento en todas las provincias, salvo en Buenos Aires, con una caída en la actividad económica de 0,2%. El resto del país –o lo que aparecía en el mapa– arrojaba resultados positivos. San Juan y Neuquén (con un supuesto 11,7% y 7,2%, respectivamente) fueron las más beneficiadas.

Lo cierto es que no existen datos oficiales actualizados por provincia, pero sí estudios privados que muestran que la situación no es como se la presenta en esa foto. Según compartió la consultora Equilibra con PERFIL, 15 de las 24 jurisdicciones argentinas presentaron una caída en su Producto Bruto Geográfico (PBG) entre 2022 y 2025.

Las más perjudicadas fueron Tierra del Fuego (13,7%), Formosa (13%) y Santiago del Estero (12,1%). Neuquén sí registró crecimiento en este periodo (del 36,9%) y muy debajo, en el segundo puesto, le siguió Salta (2,9%).

“Así como a nivel de actividad se observan muchos sectores ganadores y perdedores, con mucha heterogeneidad –la industria, construcción y comercio cayendo muy fuerte y sectores creciendo muy fuerte como el agro, la minería, la intermediación financiera, la energía–, también hay mucha disparidad a nivel de las provincias”, explicó a PERFIL Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra.

El caso de Neuquén, agregó, está directamente relacionado con Vaca Muerta. “Paradójicamente hay heterogeneidad, incluso en las provincias petroleras: a Neuquén le va muy bien, pero a las provincias que tienen pozos convencionales, como Tierra de Fuego, les va relativamente mal”.

Cantidad de empresas, empleo y morosidad. De acuerdo con el último reporte del Instituto Argentina Grande (IAG), desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026 se habían perdido 24.437 empresas en la Argentina. La caída se da en 23 de las 24 jurisdicciones. La más afectada en cantidad es la provincia de Buenos Aires, con 5.374 compañías menos.

“La razón del cierre de empresas es claramente el modelo económico de Milei, que combina varios factores que golpean simultáneamente a la industria, el comercio y la construcción, que son los que generan mayor valor agregado y mayor empleo, y que explican el 50% del producto bruto geográfico de la provincia”, comentaron desde el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires a PERFIL. Enfatizaron en la influencia de la apertura de las importaciones, “que compiten directamente con la producción local”, en el tipo de cambio que “encarece los productos nacionales frente a los importados, profundizando ese efecto” y en la caída del consumo interno.

En términos relativos, las provincias que más empresas perdieron fueron La Rioja, con 20,3%; Chaco, con 13,6% y Catamarca, con 15,5%. Neuquén, otra vez, fue la única con saldo positivo.

“Las provincias con mayores caídas absolutas de empresas son aquellas dedicadas principalmente al mercado interno”, explicó a este medio Hernán Herrera, coordinador del área de economía de ese instituto.

En cuanto al empleo registrado, 22 jurisdicciones presentaron una caída interanual. La más afectada fue Buenos Aires, con 73.370 empleos menos. Le siguen Córdoba y Santa Fe. En términos relativos las que más puestos de trabajo perdieron fueron Santa Cruz, con el 15,9%; Formosa, con el 11,5%; y Tierra del Fuego, con el 13,2%. Neuquén y Río Negro fueron las únicas dos que no se vieron afectadas en este indicador.

“Neuquén tiene a Vaca Muerta y es el activo estratégico más fuerte que tiene la Argentina hoy. Sus exportaciones de petróleo e incipientes de gas ya prometen un saldo energético de 12.000 millones de dólares a precios de hoy”, detalló Herrera. “El desafío, que hoy el Gobierno ha convertido en un problema, es lograr que los beneficios de la cordillera (Vaca Muerta, pero también cobre y litio) lleguen a las ciudades del este argentino”, agregó.

Por otro lado, el instituto acaba de publicar un mapa con la morosidad de las empresas por provincia. Allí, según compartieron con PERFIL, el país comenzó a teñirse de rojo: mientras que para marzo de 2025 el 1% de las compañías presentaban morosidad en el pago de sus deudas con los sistemas bancario y no bancario, ese número creció al 3% en el mismo mes de 2026. Las provincias más perjudicadas fueron La Rioja (en donde creció 12,3 puntos porcentuales), Chaco (con 5,8 puntos porcentuales más), y Mendoza, con 4,9 puntos de incremento.

Transferencias del Estado nacional. De acuerdo con el último reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las provincias también presentaron números en caída en las transferencias de recursos que recibieron por parte del gobierno nacional. Aunque en mayo y en términos reales el monto enviado a las provincias creció con respecto al mismo mes de 2025 creció un 8,6%, señalan también que, “en el acumulado del año, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $29.970.1131 millones, frente a $23.098.805 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 29,7%, que se traduce en una baja real del 2,4% al descontar la inflación del período”.

Por encima de ese promedio estuvieron CABA (-3,3%); La Rioja y Córdoba (-3%); La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe (-2,9%); Jujuy y San Juan (-2,8%), entre otras.

Con respecto a las transferencias no automáticas, el instituto señaló que entre enero de 2024 y febrero de 2026 la pérdida acumulada con relación al monto promedio mensual de 2023 fue de $20,5 billones si se lo mide en valores de 2026.

La motosierra contra los municipios

Un informe coordinado por el economista Roberto Feletti advirtió que el presidente, Javier Milei, intenta llevar adelante un proceso de cambio estructural de la economía. “La intención de transformar al país en un exportador de materias primas, con desarrollo en agro, servicios y energía, pero que además se subordina a Estados Unidos para garantizarle cadenas de suministros”, analizó el documento.

Para tal fin la administración mileísta lleva a cabo un ajuste fiscal récord que en dos años redujo el peso de la administración nacional en la economía desde un promedio histórico de 25 puntos del producto bruto interno a los 15 puntos del presente. Tal recorte implica una reducción de casi US$ 50 mil millones: es una retirada salvaje de la inversión pública y social. Si esa baja se consolidara en el tiempo, sería imposible recuperar el consumo interno, que –vale recordarlo– es el principal dinamizador de la economía argentina.

“La motosierra del ajuste comenzó por el sistema previsional, las universidades, la obra pública y los programas de protección social. Ahora llega el turno de las provincias y de los municipios”, alertó.