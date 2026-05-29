Los Eduardos

Se acerca el Día del Periodista, el 7 de junio, por la primera publicación del primer periódico argentino, la Gazeta de Buenos Aires, dirigido por Mariano Moreno. Mañana PERFIL publica el reportaje extenso al exjuez de la Corte Suprema y único argentino después de Figueroa Alcorta al que le tocó encabezar los tres poderes del Estado –presidió la Asamblea Legislativa en el Congreso en 2002 y por ausencia del presidente, el Poder Ejecutivo–, Juan Carlos Maqueda, quien el próximo jueves recibirá en la Biblioteca Nacional la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo en reconocimiento a sus continuos fallos a favor de la libertad de prensa.

En las celebraciones del Día del Periodista, el mayor empresario inmobiliario de la Argentina, Eduardo Elsztain, además de shoppings y hoteles, también emprendimientos agrícolas y el Banco Hipotecario, en el cóctel que ofreció a los periodistas este año hizo el más encendido discurso sobre nuestra profesión sorprendiendo a todos los que, al imaginarlo tan cercano a Javier Milei, lo interpretaron como un acto de distanciamiento del Presidente. Sus palabras:

l “Empiezo tempranito desayunando con el diario y llego promedio 15 minutos tarde al resto de la mañana. Después voy a la oficina escuchando la radio, llego y me van diciendo las novedades de las compañías. Y todas las decisiones que vamos tomando, en cómo entendemos la realidad, están influenciadas por la labor de ustedes”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

l“En la Argentina hay grandes ejemplos de investigaciones periodísticas que han cambiado el curso de las cosas. El buen periodismo ilumina, el buen periodismo ordena, pregunta, incomoda, explica, ayuda a que una sociedad converse mejor consigo misma”.

l “Hoy vivimos en una época muy difícil para los que trabajan con la opinión pública, porque la información es ya, todo lo queremos saber ahora, y todos generan contenido. Tenemos noticias verdaderas y muchas noticias falsas. A veces, la velocidad no llega a la precisión y la opinión se mezcla con la información. Las redes empujan más a la reacción que a la verdad. Y encima, la inteligencia artificial, que también nos obliga a preguntarles: ¿qué es real?, ¿qué fue manipulado y qué fue inventado?”.

l “En este contexto, el periodismo profesional pesa más, vale más, y por eso tiene tanta más responsabilidad. Quienes tenemos empresas sabemos que la crítica es parte del juego, y que está bien que así sea. Y también sabemos que una simplificación, un título injusto, es un perjuicio que puede durar muchos años y puede hacer mucho daño”.

l “Gracias por las preguntas, por la búsqueda de información, por el esfuerzo de explicar un país que a veces es muy difícil de explicar. Y también quiero invitarlos a defender el periódico serio, a defender la verdad, a indagar más, a iluminar más, y que nos permita encontrar las verdaderas trampas, porque ese es el periodismo que nos mejora a todos”.

No es la primera vez que uno de los principales empresarios del país que contribuyeron al surgimiento de Milei y apoyaron su campaña siente la necesidad de ponerle un límite. En 2023 lo hizo Eduardo Eurnekian, último empleador de Javier Milei y, durante varios años, accionista del canal de televisión –América TV– donde Milei se hizo conocido, cuando sintió que el Presidente había cruzado la raya de lo aceptable en aquel caso por decir que el papa Francisco era “el representante del Maligno en la Tierra”. Entonces Eurnekian llamó a PERFIL para hacer público que “las declaraciones de Milei están totalmente fuera de lugar. No está a la altura de juzgar ni opinar sobre el Papa bajo ningún punto de vista. El Papa es argentino y es un orgullo”. “(Milei) trabajó en mi empresa, donde hay más de 3.000 empleados. Estaba en el área cercana al Departamento de Finanzas, pero esa información me llegaba a través del gerente financiero”.

Eduardo Elsztain ahora, frente a las continuas críticas al periodismo; y antes Eduardo Eurnekian, frente las críticas al papa Francisco, supieron trascender sus propias afinidades económicas y eventuales beneficios materiales para cumplir con el rol de la responsabilidad empresarial de aquellos que tienen el suficiente patrimonio y espalda financiera para mirar más allá de las conveniencias de corto plazo.

Otro empresario del mismo porte en otra actividad económica, una de las cuatro beneficiadas por este modelo económico, me dijo hace poco: “No estoy de acuerdo con los modales de Milei, ni de la forma en que trata al periodismo pero estoy de acuerdo con su programa económico”, y continuó su justificación con la siguiente comparación: “Pero tampoco me gusta todo de mi mujer y pondero todo lo que me gusta”. Respondí:

“Pero a tu mujer no la elegís cada cuatro años”.

Cuando un empresario ya acumula décadas en la primera liga comienza a comprender que de nada vale ganar al póker en el Titanic. Que sin respeto a la división de poderes, a las reglas democráticas, al periodismo, intrínsecamente unido a los dos atributos anteriores, no importa lo que ganen cada año, su patrimonio valdrá menos y estará siempre en riesgo, lo mismo que su libertad.

Y la única manera es a través de la seguridad jurídica, generada por la división de poderes y el periodismo libre. Como decía Mariano Grondona en la última fase de su carrera ya democrática, sobre la última dictadura, cuando criticó el empresariado de entonces que estaba de acuerdo con el modelo económico, por estar “más preocupados por la libertad de los mercados que por la libre flotación de los cadáveres”, en alusión a los desaparecidos, a quienes se los tiraba al mar, usado como cementerio inhallable.

El liberalismo a medias no es liberalismo, y los empresarios, cuanto más pudientes sean, más responsabilidades sociales tienen, entre ellas defendiendo al periodismo cuando es atacado y apoyando al periodismo para que sea lo más independiente del Estado posible.