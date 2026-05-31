Caso Agostina Vega: quiénes son las principales figuras involucradas en la causa

Restos del cuerpo de Agostina Vega fueron hallados este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de Córdoba capital, tras una semana de intensa búsqueda que incluyó rastrillajes con equipos policiales, drones y perros adiestrados.

La joven de 14 años había salido de su casa el pasado 23 de junio a la noche y, desde ese momento, era intensamente buscada. El último registro que se tiene de ella con vida fue cuando entró a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido, hasta ahora, por el caso.

Claudio Barrelier

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Las figuras centrales del caso Agostina Vega

- Claudio Barrelier: el hombre, de 33 años, fue denunciado por privación ilegítima de la libertad meses atrás, cuando una mujer salió sin ropa de su casa, pidiendo ayuda. Es barra brava del club Instituto de Córdoba y su casa, según revelaron vecinos al arrancar la causa, era usada como lugar de encuentro cuando su equipo jugaba de visitante, por ese motivo, a veces, llegaban incluso a cortar la calle.

El hombre trabajaba como empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero ser imputado por el caso Vega, fue apartado de su puesto.

Barrelier había sido pareja de Melisa Heredia, la madre de Agostina, y, tras ponerle fin a su relación, siguieron siendo amigos, por lo que la adolescente lo conocía y confiaba en él. Los investigadores creen que la joven fue engañada por el hombre, quien la invitó a “hacerle una sorpresa a su madre”, y así consiguió que vaya hasta su domicilio, donde le habrían quitado la vida.

Carlos Nayi, representante legal de la madre de la joven fallecida, aseguró que “materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal”.

Claudio Barrelier

- Soledad, supuesta amante de Claudio Barrelier: fue involucrada en la investigación por la madre de Agostina, quien en declaraciones televisivas afirmó que el Ford Ka que, según sospechan los investigadores, habría sido usado por Barrelier para trasladar los restos de Agustina al lugar donde fueron encontrados, le pertenecería a esta persona.

“Yo quiero que la investiguen a esa mujer, esa mujer debe tener algo que ver con mi hija, ella lo apaña mucho a él. El papá lo enfrentó y esta mujer estaba ahí queriendo salvarle las papas en algo a Claudio. Sí, yo la he visto dos veces en mi vida y habló de mí como si me conociera. Es una amante de Claudio, no recuerdo su apellido. Sé que se llama Soledad, es la dueña del Ford Ka negro”, aseguró.

Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

- Melisa Heredia, madre de Agostina: fue pareja de Barrelier, de quien seguía siendo amiga; sin embargo, tras la desaparición de su hija, apuntó contra su exnovio en declaraciones televisivas realizadas el pasado 27 de mayo: “Éramos amigos, mi hija confiaba en él, no entiendo por qué está haciendo esto. Él fue el último que vio a mi hija y nunca me dijo nada”.

Horas antes del hallazgo del cuerpo, la mujer debió ser internada de urgencia en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba por un cuadro severo de deshidratación y quedó alojada en Terapia Intensiva. Nayi confirmó en declaraciones televisivas que su cliente “todavía no sabe que su hija está muerta”.

Melisa Heredia, madre de Agostina

- Gabriel Vega, padre de Agostina: estuvo muy atento a la investigación, por ese motivo, se encontraba presente cuando hallaron el cuerpo de su hija.

Entrevistado por TN días atrás, había apuntado contra su exmujer y también contra Barrelier: “Conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras. Dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre (de Agostina) y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo”.

Gabriel Vega, padre de Agostina

Cuando le consultaron sobre su expareja y madre de su hija, el hombre hizo fuertes declaraciones: “Está lleno de enfermos, pedófilos, gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así".

Y agregó: "Pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas, si fuiste responsable de alguna cosa, hacete cargo, es así de simple. Si tiene más información que la diga y que se haga cargo”.

Vega se separó de Heredia cuando su hija tenía 4 años, y desde entonces su vínculo era tenso porque tenían diferencias sobre la forma en que debía ser educada la joven.

El padre de Agostina contó que habló con el acusado antes de que lo detuvieran: "Entre la madre y este tipo hay algo"

- Miguel Heredia, abuelo de Agostina: apenas se conoció la desaparición de su nieta, se convirtió en el vocero de su hija, y en más de una ocasión cuestionó a la Justicia, especialmente, al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al que llegó a desafiar públicamente.

Por ejemplo, el pasado viernes 29 de junio, el hombre puso en duda las medidas que se estaban tomando: “El rastrillaje es en una zona descampada, no sabemos por qué lo están haciendo ahí. Recién ahora vino a mover los huevos este guaso, recién ahora aparece”. Y luego apuntó contra Quinteros: “No fue capaz de decirnos ‘acá estoy, los apoyo’. Todo es política”.

Abuelo de Agostina

Para luego asegurar que se trata de “la peor intendencia y el peor Gobierno provincial que tenemos”. Luego, volvió a cuestionar al ministro Quinteros, diciendo: “Yo tengo los huevos bien puestos, no como vos”.

Hoy, tras la aparición de los restos de su nieta, el hombre calificó el desenlace como “la peor noticia que recibimos en la vida” y exigió que “caigan todos los que tuvieron algo que ver con la muerte”. Además, mantuvo su teoría de que el crimen sucedió la misma noche en que Agostina desapareció, y adelantó que seguirá participando de las marchas que piden justicia.

Juan Pablo Quinteros, ministro de seguridad de Córdoba

- Raúl Garzón, fiscal general del caso: este sábado, en rueda de prensa, acompañado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el magistrado remarcó que los restos humanos hallados hoy tienen un 98% de probabilidad de corresponder a Agostina.

“Ahora, esto debe confirmarlo la ciencia forense. Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, recordó. Y agregó: “Creemos que fue asesinada en la casa del detenido y luego trasladaron el cuerpo”.

Con respecto a Barrelier, remarcó que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que, cuando se allanó su casa, “se encontraron pruebas de amplio valor” tras una inspección hecha con luminol, un compuesto químico que se usa para detectar manchas hemáticas.

El fiscal Raúl Garzón

Garzón remarcó: “El móvil (del asesinato) es el objetivo, hay que saber por qué Agostina estaba ahí. Aparentemente fue de manera voluntaria, no lo sabemos. Hay que averiguar si hubo un engaño. Actualmente se investiga al entorno familiar y al entorno no familiar”.

En respuesta a las críticas que recibió por su accionar, incluyendo cuestionamiento de familiares y vecinos de Agostina por la supuesta lentitud con que se actuó, aseguró que “desde el principio, ordené las medidas correspondientes, luego de la denuncia que hizo la madre, el domingo 24 a las 8.40 de la mañana. En apenas 48 horas avanzamos en un rumbo sostenido”.