Caso Agostina: el debate digital se desplazó del castigo al funcionamiento del Estado

La conmoción por el crimen de Agostina Vega trascendió la dimensión policial. Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de una adolescente de 14 años terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos de conversación pública más intensos del año y abrió un debate más amplio sobre el funcionamiento del Estado frente a desapariciones de menores.

Según un informe elaborado por Reputación Digital, entre el 25 y el 30 de mayo se registraron 2.436 menciones públicas, que derivaron en 1.593 conversaciones únicas, con un alcance estimado superior a 426 millones de personas (audiencia potencial expuesta), más de 249 mil reacciones y 2,2 millones de reproducciones en redes y plataformas digitales.

El estudio sostiene que el dato más relevante no fue el volumen sino el cambio de enfoque. Contra cierta intuición inicial, la conversación no estuvo dominada por pedidos de endurecimiento penal ni consignas punitivas. Por el contrario, el eje pasó a ser otro: qué funcionó, qué falló y cómo respondió el sistema institucional frente a la desaparición de una menor.

La Alerta Sofía, en el centro del debate

Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo de la consultora que dirige José Norte Sosa, surgió del análisis temático de la conversación. El protocolo nacional de búsqueda de menores —Alerta Sofía— emergió como el principal eje institucional del caso, acumulando 186 menciones específicas y desplazando el foco desde el castigo hacia la capacidad estatal de prevención, reacción y coordinación.

Según el informe, el debate se dividió en dos grandes corrientes. Por un lado, quienes valoraron la difusión masiva como herramienta de búsqueda y por otro, quienes comenzaron a preguntarse si la activación fue suficientemente rápida y si existieron fallas institucionales durante las primeras horas críticas. Ese desplazamiento narrativo aparece sintetizado en una de las conclusiones del estudio: el verdadero interrogante dejó de ser “qué pena merece el responsable” para pasar a ser “qué falló en el sistema que debía protegerla”.

El mapa emocional del caso

Otro dato que rompió algunos lugares comunes aparece en el análisis emocional. Entre las publicaciones donde pudo detectarse carga afectiva, el 93% estuvo dominado por tres emociones: miedo, tristeza e ira. El miedo encabezó el registro con 488 menciones, seguido por tristeza (463) e ira (429). Cuando se suma el componente de “asco”, las emociones negativas alcanzan el 96% del total clasificado.

Pero el informe introduce un matiz relevante: la ira no aparece principalmente como deseo de castigo extremo sino como demanda de justicia y celeridad institucional. La lectura que propone el estudio es que confundir indignación con reclamo exclusivamente punitivo sería un error de interpretación.

Un caso local que se volvió nacional

El informe también muestra cómo un hecho ocurrido en Córdoba terminó escalando a la agenda nacional. La conversación alcanzó su pico el 29 de mayo, con 859 menciones, y tuvo un segundo repunte tras la confirmación oficial del hallazgo. Además, el 94% del alcance total estuvo impulsado por la circulación en X, mientras que el volumen de publicaciones fue liderado principalmente por medios de comunicación y no por usuarios particulares.

Entre los principales emisores aparecieron medios nacionales y locales, consolidando una conversación marcada desde arriba hacia abajo: primero por cobertura periodística y luego por reacción social.

El estudio advierte además que el próximo ciclo todavía no aparece plenamente reflejado: el pasaje desde la búsqueda hacia el duelo colectivo, la movilización social y posibles lecturas vinculadas a género y protección de las adolescencias. Así, el “caso Agostina” se transformó en una discusión pública sobre Estado, confianza institucional y capacidad de respuesta frente a situaciones extremas.