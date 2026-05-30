Primera semana sin "Naranjitas" en Córdoba: El estacionamiento medido tuvo su prueba de fuego y se estudian nuevos ajustes

La primera semana del nuevo sistema de estacionamiento medido en Córdoba dejó datos concretos que ayudan a proyectar lo que viene. La Municipalidad reconoció que apenas uno de cada cuatro usuarios abonó la tarifa, y que la ausencia de constatadores en varias cuadras de la ciudad convirtió el pago en una acción voluntaria del automovilista. Con ese diagnóstico en mano, el Ejecutivo avanza en modificaciones que comenzarán a discutirse e implementarse en los próximos días.

El balance inicial tiene dos caras. Por un lado, la recaudación se quintuplicó respecto al sistema anterior, ya que se registraron 48.259 pagos (en área SEMM central y área SEMM cooperativas y pagos QR) entre el martes -día que entró en vigencia el nuevo sistema- y el viernes. Por el otro, la estimación oficial indicó que “2 o 3 autos por cuadra” efectivamente pagaron, sobre un promedio de 10 vehículos que pueden estacionar. “Es un número bajo”, reconocieron desde el Ejecutivo municipal.

El nuevo Sistema de Estacionamiento Medido registró 48.259

operaciones entre el martes y el viernes de su primera semana de funcionamiento.

Desde el municipio justifican que se trata de un cambio profundo y cultural que comenzó hace muy pocos días. La figura del cuidacoches dejó de estar permitida en la ciudad, en cumplimiento de la modificación del Código de Convivencia (Ley 11.117) aprobada en abril y de la ordenanza municipal sancionada en mayo.

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“Este nuevo paradigma se cumplió”, indicaron de manera oficial. También destacaron el funcionamiento del sistema durante los espectáculos masivos realizados entre el miércoles 27 y el viernes 29 en el Quality, Atenas, Racing y el Estadio del Centro, donde los asistentes pagaron desde sus teléfonos o mediante códigos QR proyectados en pantallas.

En total, el estacionamiento medido abarca más de 400 cuadras en el área central (Centro, Alberdi, Nueva Córdoba y parte de Güemes) y otras 600 en distintos barrios, sobre un ejido municipal de 33.900 cuadras. Eso representa aproximadamente el 2% del total. Las zonas tarifadas fueron asignadas por resolución municipal en 2023 y a ese diagrama sólo se agregaron 17 cuadras en Av. Rafael Núñez y Emilio Petorutti.

Todas las cuadras de zonas adjudicadas por fuera de SEMM central están bajo revisión en un proceso de análisis técnico a través de datos estadísticos y en función de parámetros sociales y económicos.

El problema de los constatadores ausentes.

La lógica del sistema es directa: si no hay un constatador que registre la patente de un vehículo, no hay multa posible. Y si no hay sanción, pagar queda a criterio de cada conductor. El municipio tiene registradas 373 personas en las ocho cooperativas asignadas a los barrios. Durante los primeros días, más de un centenar de ellas no se presentó. La baja asistencia explica, en parte, el porcentaje reducido de pagos.

El municipio atribuye parte de los problemas iniciales a la transición desde el viejo esquema de cuidacoches hacia un modelo digital.

Noel Quinteros, referente de la cooperativa Tosco Vive, describió el trasfondo del problema: “Lo que sucede es que lo viejo se resiste a irse y lo nuevo tiene que ganar espacio”. Muchos asociados pasaron de recibir dinero en efectivo cada día a tener que esperar al menos dos semanas para recibir una transferencia en sus cuentas.

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“La capacitación ha sido insuficiente. No todos tienen un celular. Y si lo tienen, no está en condiciones de poder usarse”, agregó Quinteros. Entre los constatadores hay personas de edad avanzada

con dificultades para operar la aplicación o acceder a conexión de datos.

Los cambios que se vienen.

Luego de una semana de reclamos vecinales -que varios concejales opositores acompañaron públicamente- se convocó a una reunión entre los responsables tecnológicos y las cooperativas. Por el sistema ingresaron 1.400 pedidos de excepción, de los cuales 680 ya fueron aprobados. Los ajustes que el Ejecutivo evalúa apuntan a varios frentes:

Tarifa diferencial para trabajadores

La propuesta es que quienes usan el auto para ir a su lugar de trabajo. El foco está en docentes y médicos que permanecen largas horas en escuelas o clínicas, para que puedan acceder a un valor diario inferior al que surge de pagar por hora.

Exención para frentistas y residentes

Se detectaron casos como el de vecinos de barrio General Paz con vehículos radicados en otras localidades, lo que complicaba la inscripción. La intención es que los moradores no abonen dentro de un radio de 200 metros de su domicilio, y que el trámite sea simple.

Facilidades para familiares de pacientes en centros de salud

Se analiza la posibilidad de que vehículos que concurren a hospitales, sanatorios y clínicas puedan registrar su patente y acceder a una tarifa plana diaria en esa zona.

Fraccionamiento menor del cobro

Se estudia reducir el intervalo mínimo de pago de 30 a 15 minutos, para contemplar quienes detienen el auto unos momentos para realizar un trámite puntual.

Los funcionarios municipales coincidieron en delinear cambios a partir de los próximos días teniendo en cuenta la puesta en marcha de modelo bajo una premisa innegociable: ya no se le paga más a los cuidacoches y todo pasó a ser digital.

Manifestaciones de vecinos

El nuevo Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) largó con polémica. A pocos días de su implementación, vecinos y comerciantes de distintos barrios salieron a las calles para manifestar su rechazo y exigir la derogación de la ordenanza que amplió las zonas de cobro. En sectores como General Paz, San Vicente y Cerro de las Rosas, comerciantes aseguran que la medida provocó una caída en las ventas, ya que muchos clientes evitan estacionar en las áreas tarifadas y buscan alternativas gratuitas.

Tras las primeras protestas vecinales y los reclamos de comerciantes y residentes, el Ejecutivo ya analiza modificaciones al sistema (Foto El Doce)

Además, residentes denuncian dificultades para afrontar los costos y problemas en el uso de la aplicación de pago. Las protestas culminaron con una concentración frente al Patio Olmos, donde los manifestantes reclamaron la eliminación del sistema y de la cartelería instalada. También cuestionaron que la iniciativa se haya implementado sin una consulta previa a los vecinos.

Mientras tanto, algunos usuarios valoraron positivamente el ordenamiento del tránsito y la facilidad del sistema, aunque constatadores urbanos señalaron que enfrentan situaciones de tensión y maltrato por parte de conductores molestos con la medida.