Garzón: “Estamos frente a un homicidio” y la investigación busca reconstruir las últimas horas de Agostina

La búsqueda de Agostina Vega terminó este sábado con el desenlace más doloroso y transformó por completo el eje de una investigación que durante una semana mantuvo en vilo a Córdoba. Luego de días de rastrillajes, análisis de cámaras, peritajes telefónicos, allanamientos y reconstrucción de movimientos, la fiscalía confirmó el hallazgo de restos humanos en un extenso descampado de Ampliación Ferreyra y adelantó que las primeras conclusiones orientan la causa hacia un homicidio.

“Hemos encontrado restos humanos que es probable en un 98% que sean de Agostina”, confirmó el fiscal Raúl Garzón durante una conferencia de prensa en la que también anticipó que el expediente podría tener modificaciones importantes en términos penales. “Estamos frente a un homicidio, hay una persona imputada y seguramente habrá cambio de calificación legal”.

Sin embargo, el fiscal aclaró que el hallazgo no representa el cierre del caso sino el comienzo de una etapa más compleja. La prioridad ya no pasa por encontrar a la adolescente sino por reconstruir qué ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que terminaron provocando su muerte.

Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

El desafío ahora es reconstruir el crimen

Garzón sostuvo que todavía quedan aspectos centrales por esclarecer y que el avance judicial dependerá de nuevas pericias, análisis forenses y reconstrucciones del entorno. “Hay otras circunstancias que deben ser investigadas: cómo, por qué y dónde se desencadenó el hecho”. En ese sentido, explicó que la investigación no quedará limitada únicamente al presunto autor material sino que avanzará también sobre vínculos, entornos y condiciones previas. “Los entornos son motivos de investigación, las causas que una menor estuviese en esta situación que le costó la vida”.

También confirmó que una de las líneas bajo estudio contempla agravantes vinculados al aprovechamiento de niños, una hipótesis que podría modificar el encuadre penal. Respecto del móvil, evitó anticipar conclusiones. Consultado directamente sobre el motivo del crimen, respondió: “Es uno de los principales objetivos a esclarecer”.

La fiscalía tampoco descartó movimientos posteriores al homicidio. De hecho, Garzón indicó que existe una hipótesis según la cual el cuerpo habría sido trasladado. “El lunes trasladó los restos. Es posible que eso haya sucedido”.

La hipótesis temporal

Uno de los datos más fuertes de la conferencia estuvo vinculado con el momento estimado de la muerte. Según explicó el fiscal, la evidencia preliminar y la evaluación inicial de los restos encontrados son compatibles con una muerte ocurrida durante las primeras horas posteriores a la desaparición. “En las primeras horas de su desaparición habría sido asesinada”.

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La reconstrucción inicial ubica el hecho entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 de la madrugada del domingo. Ese dato tiene una consecuencia directa: el homicidio habría ocurrido antes incluso de que se formalizara la denuncia. “La denuncia se presentó el domingo a las 8.42 AM”. Y agregó: “El homicidio es anterior a la denuncia”. Garzón utilizó ese dato para responder a los cuestionamientos sobre eventuales demoras institucionales.

Durante la conferencia también hubo preguntas sobre el tiempo que demandó orientar la investigación hacia una persona y sobre si el desenlace pudo haberse evitado. Garzón defendió el procedimiento desplegado desde el inicio. “Este fiscal desde el primer momento ordenó las medidas que corresponden”, sostuvo. Y luego fue tajante: “No hacemos absolutamente ninguna autocrítica”.