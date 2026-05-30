Aquí está el campeón: Belgrano avanza a octavos de final de Copa Argentina

¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Continúan las celebraciones de Belgrano, el flamante campeón del fútbol argentino.

Hay victorias que no terminan cuando el árbitro marca el final. Si lo sabrá a eso el ‘Pirata’, lo demostró en el Torneo Apertura que ganó el domingo pasado, y lo volvió a mostrar en Santiago del Estero por la Copa Argentina. “Fue muy loco jugar este partido, la semana fue compleja por los festejos, pero estamos pasando un muy buen momento”, dijo al término del partido el arquero Thiago Cardozo, que fue el héroe de Belgrano en el juego por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy. Es que el elenco que conduce Ricardo Zielinski igualó 2-2 ante el ‘Lobo’ jujeño y lo ganó por penales con una enorme actuación de Cardozo, que, también, afirmó: “No queremos que termine nunca esto”. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!

Tras el lograr título histórico, de esos que convierten una semana entera en una sobremesa interminable el ‘Pirata’, por esas cosas del calendario, ese burócrata sin emociones que no entiende de celebraciones populares, tuvo que afrontar un juego importante ante uno de los animadores de la Primera Nacional. Muchos fanáticos acompañaron al equipo, al que recibieron con el hit: “¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!”. Es que, vale tener en cuenta que los ‘Piratas’ de barrio Alberdi son los campeones tanto del fútbol masculino, como del fútbol femenino de AFA, y también de Cuarta división de AFA.

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En ese contexto, en el primer tiempo Belgrano se plantó. Mostró virtudes. Esas que lo hacen ser el actual campeón del fútbol argentino. Un equipo compacto. En este caso aprovechando las debilidades del ‘Lobo’ en el sector derecho. Por ahí el pibe Velázquez pasó una y otra vez, siendo desequilibrante. Y por ese espacio, luego de una proyección de Rica, pase y devolución del ‘Mudo’ Vázquez, centro de Velázquez, que Francisco González Metilli le dio destino de gol anticipándose a los defensores del elenco jujeño. Merecido diferencia. Pero que solo duró dos minutos, porque Gimnasia empató gracias al cabezazo de Lazarte.

El juego fue entretenido. El ‘Pirata’ tuvo las mejores oportunidades, pero le faltó efectividad para sacar mayor diferencia. El ‘Mudo’ mostró pinceladas de su juego, haciendo jugar al equipo e incluso tirando alguna magia con la pelota. O asociándose con González Metilli. Debió irse el primer tiempo ganando, pero en el fútbol no se gana con merecimiento, es con goles… Pero también con el árbitro cobrando lo que tiene que cobrar. Promediando esa etapa el juez Zamora no vio una clara mano de Cosaro en el área chica jujeña, situación que derivó en múltiples protestas del cuerpo técnico de Ricardo Zielinski. Cabe recordar que en Copa Argentina no hay VAR. Un muy buen primer tiempo.

El segundo tiempo siguió con la misma lógica: entretenido y con Belgrano dominando espacios. Lleno de emociones. Pero esta vez el que golpeó primero fue Gimnasia de Jujuy. A los 26 minutos, Molina armó un jugadón de contra, y marcó, de zurda, el 2-1 para el elenco de norte argentino. El elenco que milita en la Primera Nacional aprovechó los espacios que dejaba el ‘Pirata’. No es casualidad que unos minutos antes se fue reemplazado – por lesión- Adrián Sánchez, que era la figura del juego.

Siete minutos después llegó uno de los hechos llamativos del partido. El ‘Chino’ Zelarayán – que hacia tan solo 12 minutos que había ingresado - sufrió una desorientación temporal. Lo que alarmó a todos en el estadio. Se vivió un momento de incertidumbre, los médicos actuaron rápido. Debió ser reemplazado.

Parecía que terminaba con derrota para los del ‘Ruso. Pero a este equipo de Alberdi nunca hay que darlo por muerto. Porque comandados por Vázquez, que arengó, pidió ir arriba con todo. Y allá fueron los celestes. Y apareció Rigoni, tras centro de Rica, a los 48 minutos, con el último aliento para poner el 2-2.

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Entonces, la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina se debió definir a través de los penales.

En esa instancia apareció la figura de Thiago Cardozo. El arquero le dio el pasaje a la próxima instancia tras atajar dos penales: a Octavio Bianchi y Argañaraz. Por el ‘Pirata’ marcaron Rigoni, ‘Uvita’ Fernández, ‘Mudo’ Vázquez y González Metilli. Ahora a descansar. Mrecidas vacaciones, campeones. En octavos de final enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Defensa y Justicia, que jugarán después del Mundial.

Por el estadio Madre de ciudades pasó Belgrano, el campeón del fútbol argentino. Por Santiago del Estero continuó el festejo de los jugadores y su gente. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!