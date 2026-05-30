Estrategia 2027: Bornoroni lleva a un pelotón de intendentes a la Casa Rosada

Una nueva foto política sumará este martes, el diputado nacional y jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, esta vez en Casa Rosada. En el marco de su armado territorial en Córdoba y con la mirada puesta en el horizonte electoral de 2027 el referente libertario encabezará un encuentro clave con un pelotón de quince intendentes del interior de Córdoba quienes viajarán a Buenos Aires donde serán recibidos por Diego Santilli, actual ministro del Interior de la Nación donde entre otras cosas dialogaran de gestión y de las realidad de cada uno de sus municipios.

Se espera que allí los intendentes expresen algunas de las dificultades que atraviesan y buscarán como objetivo central que quede abierta para los jefes comunales una ventanilla directa de articulación con la Casa Rosada.

En esta nueva etapa de seducción de intendentes, también estará presente en Buenos Aires, Soledad Carrizo, la exintendenta de Quilino quien desde hace meses se sumó formalmente como funcionaria del gobierno de Javier Milei y se ha convertido de a poco en una pieza clave de la estrategia de LLA. Carrizo se ha transformado en la principal “articuladora” con los jefes comunales del radicalismo. En otras palabras, es quien se encarga de la “pesca” en la pecera del centenario partido, aprovechando el descontento de numerosos alcaldes que se sienten huérfanos de conducción provincial.

Este avance territorial de Bornoroni sobre las bases radicales expone otra realidad en el complejo escenario de la política provincial: el jefe de bloque de LLA se muestra lejos de Rodrigo de Loredo y las distancias no parecen acortarse con el correr de las semanas.

Si bien la nómina de alcaldes que marcharán hacia la Capital Federal se mantiene bajo un estricto hermetismo por miedo de que aparezca algún tipo de presión, en los búnkeres libertarios dan por descontada la presencia de Federico Zárate —el intendente de Jesús María, tal vez el primero en dar el salto formal a LLA—, secundado por un fuerte contingente de mandatarios del departamento San Justo y algún “tapado" de último momento.

El mensaje que comenzó a sonar en marzo y ya es una especie de mantra por parte de los libertarios es: “El momento de sumarse es ahora”. En LLA consideran que la ventana de oportunidad para subirse al tren político tiene fecha de vencimiento y que el posicionamiento temprano cotizará cuando comience el reparto de casilleros.

Reclamos locales: impuestos y Apross

En el ámbito libertario el encuentro con intendentes no es el único eje político. Desde las filas de LLA aseguran que el espacio web creado hace unas semanas y presentado con todas las pompas en un acto en el salón del Alto Botánico denominado “queabuso” sigue recolectando de manera sistemática un aluvión de denuncias y reclamos provenientes de los usuarios, vinculados a dos ejes sensibles: impuestos altos y problemas con las prestaciones de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross).

“Súper RIGI” y Ley de Lobby

En el plano estrictamente legislativo Bornoroni se prepara para comandar una agenda intensa en la Cámara de Diputados con el ingreso de dos proyectos de ley de alto impacto estructural: el "Súper RIGI" y la postergada Ley de Lobby.

El “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) apunta a capturar las denominadas “industrias del futuro” y proyectos de base tecnológica, digital e industrial estratégica que impliquen desembolsos mínimos de un piso de USD 1.000 millones por proyecto.

Por otra parte, se viene el debate sobre la Ley de Lobby (o Régimen de Gestión de Intereses), una normativa históricamente demorada que busca transparentar la interrelación entre los tomadores de decisiones públicas y los representantes de intereses privados. La iniciativa propone la creación de un “Registro de Actividades de Lobby” de carácter digital, público, gratuito y de libre acceso. Bajo este nuevo marco, todo lobista estará obligado a inscribirse y presentar declaraciones juradas semestrales, mientras que los funcionarios de rangos jerárquicos (desde ministros y secretarios hasta diputados y senadores) quedarán obligados a registrar minuciosamente cada audiencia concedida, consignando participantes y el interés concreto defendido, bajo apercibimiento de severas sanciones en caso de ocultamiento.

Tranquilidad en el búnker

En las filas libertarias evalúan como una excelente señal política el hecho de que el foco de la tensión y las polémicas en torno al vocero Manuel Adorni se haya disipado. Además por último resaltan que algunos datos duros de la macroeconomía empiezan a consolidar una tendencia de números positivos en materia de desaceleración inflacionaria y productividad.