El posteo en redes que ilusiona a todo el público "Pirata"

La locura en Córdoba por el campeonato de Belgrano parece no tener techo, y lejos de conformarse con la gloria alcanzada frente a River, en las altas esferas del club ya se empezó a jugar el próximo gran partido. Un posteo en redes sociales encendió las alarmas de la ilusión en Alberdi, y dejó en claro que el "Pirata" no quiere ser un campeón de paso, sino que también tiene como objetivo refundar su historia a nivel continental con la participación en la Copa Libertadores de América.

El encargado de patear el tablero digital fue el vicepresidente de la institución, Marcelo "Machi" Carranza, quien a través de su cuenta de X (exTwitter) lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral y movilizó a miles de fanáticos:

Arriba Belgranenses del mundo que esto sigue. Vamos juntos a construir el estadio que nos merecemos, porque esa @Libertadores se juega en Alberdi. Campaña socio referido, vamos por los #100.000 socios."

El tuit de Carranza no solo vino acompañado por un impresionante render que muestra la imponente y moderna fachada proyectada para El Gigante de Alberdi (Estadio Julio César Villagra), sino que plantea dos objetivos muy importantes: una remodelación edilicia de primer nivel y la ambiciosa meta comunitaria de alcanzar los 100.000 asociados bajo el nuevo sistema de "socio referido".

Por si fuera poco, la mística del club se hizo presente para revalidar la propuesta. Juan Carlos Olave, prócer de la casa y actual ayudante de campo de Ricardo Zielinski en el cuerpo técnico campeón, recogió el guante y retuiteó el posteo con una frase corta pero contundente que terminó de hacer estallar a la hinchada: "Por una Libertadores en Alberdi".

El posteo tuvo más de 100 mil visualizaciones y decenas de comentarios ilusionados de los hinchas Piratas que viven su semana más soñada.