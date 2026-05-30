Preocupación por Zelarayán en Santiago del Estero: “Tenía la glucosa muy baja”

La clasificación a octavos de final de la Copa Argentina de Belgrano (tras vencer por penales a Gimnasia de Jujuy) quedó marcado por un momento de fuerte preocupación. A los 30 minutos del segundo tiempo, apenas diez minutos después de haber ingresado, Lucas Zelarayán debió abandonar el campo de juego en medio de un cuadro que alarmó a todos en el estadio Madre de Cuidades de Santiago del Estero.

El 'Chino' se mareó en la mitad de la cancha, fue asistido por el 'Uvita' Fernández y todos los jugadores de Belgrano y del 'Lobo' jujeño empezaron a hacer señas. Rápidamente fue asistido por el cuerpo médico de Belgrano. La situación generó incertidumbre tanto entre sus compañeros como en los hinchas presentes, que siguieron con atención los movimientos alrededor del futbolista.

Fue reemplazo a tan solo 12 minutos de haber ingresado. Se fue directamente a los vestuarios, donde fue atendido por los especialistas del club.

Tras los penales que le dio la clasificación del 'Pirata', Zelarayán decidió hablar en zona mixta para llevar tranquilidad y explicar lo que le pasó: “Fue una hipoglucemia, tenía la glucosa muy baja”, contó Zelarayán, quien además agradeció a los médicos que lo atendieron en el estadio. El jugador reconoció que atravesó días intensos desde lo emocional y físico, luego de una semana especial para el plantel, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Primera división de AFA.

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“Fueron dos días de mucho festejo y hace tres días que estábamos trabajando para este partido, con buen descanso”, explicó el talentoso futbolista. Además, señaló: "No soy de consumir mucha glucosa, lo hablaba recién con los médicos. Se me bajó el azúcar. Me había pasado el año pasado en mi casa , con mi señora, que también tuve que correr al médico". Y agregó: "Es decir que lo que me pasó no es por lo de esta semana. En ese momento, hice estudios con los médicos del club y el sanatorio".

El volante confirmó que volverá a someterse a controles durante esta semana junto a los médicos del club y del sanatorio que lo atendió.

“Había vivido una semana soñada, con el título, y quería terminarla bien. Me pone un poco triste, no me gustó lo que pasó, la preocupación de mi familia y la gente de Belgrano”, expresó.

Más allá del susto, el futbolista se encuentra fuera de peligro y sus palabras llevaron alivio al mundo Belgrano, que vivió minutos de tensión en plena definición de Copa Argentina.