Belgrano tendrá que vender jugadores del plantel campeón para afrontar la Copa Libertadores en 2027

El título de Primera División no cambia una realidad estructural de Club Atlético Belgrano: para competir en la Copa Libertadores del año próximo y sostener el funcionamiento de la institución, habrá que vender jugadores del mismo plantel que se consagró campeón. Así lo confirmó el vicepresidente Marcelo Carranza, quien reconoció que las transferencias son parte indispensable de la matriz de ingresos del club.

"Sabemos que tenemos que vender jugadores, sin duda, porque parte de la matriz de ingreso importante del club se sostiene de esa forma", afirmó Carranza. El dirigente precisó que el presupuesto anual ronda los 30 millones de dólares —unos 3 millones mensuales— y que el 50% de ese total proviene de las cuotas de los socios, la proporción más alta del fútbol argentino. Con 75.000 socios activos sobre un padrón de 130.000, el club se financia mayoritariamente sin aportes externos, pero eso no alcanza para cubrir la escala que exige un torneo internacional.

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A pesar de la necesidad de desprenderse de figuras, Carranza destacó el nivel del plantel actual: "Nuestro desafío es mantenerlo", señaló, aunque aclaró que eso solo será posible siendo "responsables con las finanzas del club", dijo en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7.

Para reducir los márgenes de error en el mercado de pases, Belgrano apostó hace dos años a la profesionalización del área de scouting. Los resultados, según el vicepresidente, son visibles: "Los cuatro mercados de pase han sido totalmente exitosos, se han achicado los márgenes de error en las incorporaciones. Ahí está un poco el éxito de todo esto y la conformación de un plantel con identidad y con jerarquía".

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En paralelo a las ventas, el club proyecta ampliar su masa societaria hasta los 100.000 socios activos y concretar obras de infraestructura en el estadio Alberdi para cumplir con los estándares de la CONMEBOL, que actualmente objeta la capacidad lumínica del estadio. Carranza descartó de plano cualquier forma de gerenciamiento externo o participación de inversores privados: "No hay ninguna posibilidad de que el club tenga algún tipo de gerenciamiento externo. Hoy el club es autosustentable, está demostrado, es un modelo ejemplo nacional".