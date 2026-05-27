Caso Agostina Vega: la Justicia allanó la vivienda donde Claudio Barrelier citó a la menor

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y la investigación sumó en las últimas horas nuevos procedimientos en barrio Cofico, donde fue vista por última vez la adolescente de 14 años. El fiscal Raúl Garzón ordenó allanamientos y rastrillajes en una vivienda de calle Juan del Campillo al 878, domicilio vinculado a Claudio Barrelier, el único detenido en la causa.

Pasadas las 16.30 de este miércoles, personal de Investigaciones, efectivos de la división Canes y peritos del Ministerio Público Fiscal desplegaron un operativo en el inmueble ubicado en Cofico, donde además se montó un perímetro de seguridad y se interrumpió el tránsito. Según la investigación, Agostina llegó hasta ese sector el sábado por la noche luego de tomar un remis desde barrio General Mosconi.

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Barrelier, de 33 años, quedó imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. La Justicia lo señala como la última persona que estuvo con la adolescente antes de su desaparición. Una cámara de seguridad registró a ambos caminando juntos en la zona, lo que contradice la versión inicial del sospechoso sobre un supuesto auto rojo al que habría subido la menor.

La madre de Agostina, Melisa Heredia, aseguró que el acusado era una persona cercana al entorno familiar y confirmó que habían mantenido una relación de pareja. “Él es la última persona que vio a mi hija y sabe dónde está”, afirmó en declaraciones televisivas. También sostuvo que Barrelier primero negó haber visto a la adolescente y luego cambió su relato.

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En paralelo, se conoció que el detenido tiene antecedentes por una causa de privación ilegítima de la libertad contra otra mujer ocurrida hace dos años en el mismo domicilio allanado. Un comerciante de la zona relató que aquella víctima escapó desnuda de la vivienda y pidió ayuda en un local cercano. “Estaba asustada y decía que tenía miedo”, recordó el vecino en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

La investigación continúa con múltiples medidas para intentar reconstruir qué ocurrió con la adolescente desde la noche del sábado. Mientras tanto, la familia insiste en que se intensifique la búsqueda y reclama información sobre el paradero de Agostina.