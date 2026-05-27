Origen del fernet: el intendente de Cruz del Eje le respondió a Moiguer

El fernet con coca vuelve a encender la disputa por su origen y desde Cruz del Eje aseguran tener la historia definitiva. El intendente Renato Raschetti sostuvo que la popular mezcla nació en esa ciudad en los años 70 y apuntó contra las versiones que ubican su creación en Nueva Córdoba.

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Según relató en diálogo con Punto a Punto Radio, el creador de la combinación habría sido Oscar “Negro” Becerra, músico y baterista de los The Twisters Boys, banda de la que también formó parte Jairo. “El médico le había recetado que deje de tomar ginebra con coca, que lo reemplace con fernet con soda y el Negro finalmente, muy transgresor, inventó la fórmula mágica del 70-30 con hielo”, afirmó Raschetti.

“Si tienen dudas, googleen dónde se inventó el fernet con coca y les va a salir Cruz del Eje”, afirmó el jefe comunal. Además, recordó que tanto Jairo como Cacho Buenaventura respaldaron públicamente esa versión en distintas oportunidades.

Raschetti también señaló que investigadores de la BBC llegaron años atrás a Cruz del Eje para conocer la historia detrás del fenómeno cultural del fernet con coca. “Les llamó mucho la atención que la mayoría tomaba fernet con coca, por eso hicieron un trabajo de investigación y llegaron a Cruz del Eje”, relató. Según explicó, el recorrido incluyó visitas a lugares emblemáticos vinculados al “Negro” Becerra y a los bares que frecuentaba en la ciudad. “Los recibió otro gran embajador cultural que tiene nuestra ciudad, que es Cacho Buenaventura, y les mostró dónde vivía el Negro Becerra”, agregó.

Museo del Fernet con Coca

En paralelo, el municipio avanza con un proyecto para crear un Museo del Fernet con Coca frente a la terminal local. El espacio buscará reconstruir la historia del trago con fotografías, objetos y relatos vinculados a Becerra y a la vida nocturna cruzdelejeña de los años 70. “Va a ser con fotos que retraten un poco la vida del Negro Becerra, porque además fue músico y está cargado de anécdotas”, explicó Raschetti. Además, indicó que la propuesta incluirá referencias a los bares históricos que frecuentaba el creador de la mezcla, como El Chuch y el Premier, e incluso evalúan desarrollar una “ruta del fernet” para recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Además, el intendente confirmó que el próximo 11 de octubre se realizará la segunda edición del festival “70-30”, un evento dedicado a la bebida que el año pasado reunió a más de 10 mil personas y contó con shows de Damián Córdoba, Ulises y Cacho Buenaventura.“Más allá de dónde haya nacido, el fernet con coca es cordobés y patrimonio de todos los cordobeses”, concluyó Raschetti.