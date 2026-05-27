6 de cada 10 cordobeses llega a fin de mes, pero el 73% vive en modo ahorro

Un estudio sobre el consumo masivo de los cordobeses reflejó que el 63% de los cordobeses asegura poder llegar a fin de meses, pero cuidando bastante los gastos. El informe revela una baja concreta del consumo, hogares más ajustados y un consumidor que hoy compra con más incertidumbre, cansancio mental y necesidad de análisis antes de decidir.

En el marco del 60° aniversario de la agencia Smith en el mercado publicitario se impulsó el estudio Radar de Consumo Masivo y Alimentos 2026, realizado por Perspectivas Sociales, con el objetivo de comprender cómo se están tomando hoy las decisiones de compra de alimentos y consumo masivo en Córdoba.

El informe, realizado durante mayo, muestra que, aunque la inflación desacelera, la mejora económica todavía no alcanza para ordenar el consumo. La caída continúa y las decisiones de compra siguen marcadas por la incertidumbre, la necesidad de cuidar el gasto y el temor a necesitar dinero más adelante.

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En el mercado de Córdoba, el ticket promedio en los supermercados se ha establecido en $55.617, lo que representa una variación real interanual negativa del 3,6%. Esta cifra se enmarca en un contexto donde el consumo ha perdido previsibilidad y la desaceleración de la inflación no logra ordenar de manera automática las decisiones de compra.

Hogares ajustado

Entre los principales hallazgos surge que 6 de cada 10 hogares están más ajustados económicamente que hace un año, mientras que solo 3 de cada 10 dicen llegar a fin de mes relativamente bien y sin sobresaltos. A su vez, las expectativas hacia adelante siguen fragmentadas, mostrando que todavía no existe una sensación consolidada de estabilidad.

El estudio también revela que los recortes ya comenzaron y todavía existe margen de ajuste, principalmente en categorías asociadas al consumo emocional y discrecional, como ropa, salidas, delivery, ocio y actividades no esenciales. El ajuste golpea primero aquello que el hogar percibe como más postergable.

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Pero uno de los hallazgos más relevantes es que comprar se volvió un trabajo y una fuente de estrés cotidiano.

Hoy la compra de alimentos exige más tiempo, más comparación, más cálculo y más energía mental:

* 79% mira y compara más antes de comprar.

mira y compara más antes de comprar. * 74% siente que debe elegir mejor en qué gastar.

siente que debe elegir mejor en qué gastar. * 77% reconoce desgaste mental al comprar.

reconoce desgaste mental al comprar. * 59% experimenta fatiga de consumo.

Comprar es un trabajo

La compra cotidiana se ha vuelto una tarea que exige tiempo, cálculo y mucha energía mental. El 59% de los consumidores muestra un índice de fatiga de consumo debido al control constante y la comparación de precios.

El consumidor no se ha vuelto "frío", sino más vigilante. Comprar inteligentemente hoy no significa solo gastar menos, sino "equivocarse menos" al elegir, buscando certezas y alivio en la decisión.

El ajuste no elimina el placer, pero lo transforma. El hogar "miniaturiza" el disfrute en forma de pequeños gustos de bajo riesgo que sean fáciles de justificar moralmente.

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En ese contexto, la caída del consumo no puede interpretarse solo como retracción económica. También expresa una reorganización de prioridades, donde el consumidor protege lo esencial, negocia el placer, recalcula riesgos y redefine marcas y canales de compra.

Para las marcas, el desafío ya no pasa únicamente por competir en precio. Según el estudio, tendrán mejores posibilidades de sostenerse y crecer aquellas que logren reducir incertidumbre, facilitar decisiones y construir confianza, generando familiaridad, claridad, cercanía y disponibilidad.

El estudio busca aportar evidencia local para comprender qué está organizando hoy las decisiones de compra en Córdoba y cuáles son los desafíos para las empresas que buscan sostener o crecer en participación de mercado.