Las tres condiciones para la reelección de Milei, bajo la lupa de un exjefe del BCRA

La macroeconomía muestra señales de alivio, pero los bolsillos todavía no acusan recibo. De esa dicotomía tan palpable en la sociedad está atado el futuro político del gobierno de Javier Milei. Así lo planteó Guido Sandleris, expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el gobierno de Mauricio Macri, y actual presidente de la Fundación Ecosur, durante la presentación del Balance de la Economía Argentina (BEA) 2025-2026 organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Ante un auditorio colmado de empresarios y periodistas, el economista que desmenuzó un escenario que definió como un “momento bisagra”. Para Sandleris, la actual administración se encuentra exactamente en la misma encrucijada temporal y política en la que estuvo Mauricio Macri a la misma altura de su mandato. Sin embargo, el desenlace no está escrito: dependerá de cómo el Gobierno logre traducir el orden de las cuentas públicas en una mejora palpable de la calidad de vida de los ciudadanos de cara al año electoral.

Sandleris fue categórico al vincular la economía con las urnas: “Si el bienestar crece, es muy probable que el oficialismo sea reelegido”. Para explicar el dilema, apeló a la historia reciente y trazó una línea comparativa entre las experiencias de Cambiemos en 2015-2019 y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

"Si a Milei le pasa lo que a Macri, donde el bienestar general empeoró en el tramo decisivo, la reelección será un camino muy difícil. Pero si le pasa lo de Cristina Kirchner en su primera gestión, cuando el bienestar percibido mejoró sustancialmente, las chances de reelegir se multiplican", advirtió el titular de Ecosur.

Para sustentar este análisis, el economista se apoyó en datos duros extraídos de informes de opinión pública elaborados por el propio Gobierno y en el índice de confianza del consumidor.

Según Sandleris, los relevamientos privados (citando un consolidado de Latam Pulse, AtlasIntel y Bloomberg) muestran un fenómeno singular: la gente cambió sus preocupaciones y ahora en los dos primeros lugares se ubican corrupción y desempleo y recién en tercer lugar la inflación, cuando ésta era el gran problema de todos los años anteriores.

Para Sandleris la baja drástica de la inflación, que fue el gran estandarte oficialista y el activo premiado en las elecciones de medio término, ya pasó a un tercer plano con el 36% de las menciones. Hoy, el foco social se desplazó hacia la falta de trabajo y los focos de corrupción.

En este punto, Sandleris introdujo una diferencia clave respecto del gobierno de Cambiemos. “El equilibrio fiscal le da a Milei una protección importante frente a una crisis económica generalizada, una red de contención que Macri nunca tuvo”, diferenció.

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Las claves para la reeleción

El tramo más jugoso y analítico de la disertación de Sandleris estuvo reservado para la estrategia electoral y financiera del cierre de año. El economista planteó un escenario de alerta temprana: si las encuestas muestran una paridad muy ajustada entre Javier Milei y un candidato competitivo del kirchnerismo, el mercado reaccionará con la habitual cobertura cambiaria.

Por tal motivo, para evitar una dolarización de portafolios que desestabilice el programa monetario en la previa electoral, Sandleris delineó la hoja de ruta que, a su criterio, el equipo económico debe ejecutar de forma urgente. El plan requiere de tres pilares fundamentales: