Tragedia de las Altas Cumbres: el juicio a Oscar González comenzará el próximo 3 de agosto

El juicio al exministro y legislador provincial Oscar González por la denominada tragedia de las Altas Cumbres comenzará el próximo lunes 3 de agosto.

Las audiencias se realizarán en principio entre el lunes 3 y el viernes 7, según indicaron fuentes judiciales.

Jurisemia: el TSJ oficializó plan de protección de datos para publicar jurisprudencia con IA

Tragedia de las Altas Cumbres

Así se llega al juicio oral luego de que la defensa del exfuncionario cordobés decidiera no apelar el rechazo a la suspensión del juicio a prueba que había propuesto.

En la denominada tragedia de las Altas Cumbres, murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

Por el hecho ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres, González está imputado como supuesto autor de "homicidio culposo agravado" y "lesiones culposas agravadas" (artículos 84 bis, 94 bis y 45 del CP).

Cómo fue la tragedia de las Altas Cumbres

El siniestro vial ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, alrededor de las 15.45, en el Camino de las Altas Cumbres (ruta E-34), cerca del Paraje Niña Paula y a pocos kilómetros de Mina Clavero.

En ese lugar González conducía un BMW X1 negro y se dirigía hacia Traslasierra. Por la colisión murió la docente Alejandra Bengoa, conductora del Renault Sandero que iba hacia la ciudad de Córdoba.

En el vehículo viajaban sentadas en la parte trasera su hija Marina y la amiga Alexa. Ellas resultaron con lesiones lesiones: Marina no tuvo secuelas, pero Alexa quedó parapléjica.

Ley de Equidad Jubilatoria: nuevo fallo declara inconstitucional quita del 8% a haberes jubilatorios

Causa por supuesto enriquecimiento ilícito

En paralelo, González está procesado en una causa federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, investigación que surgió tras la denuncia de la legisladora Luciana Echevarría.

JMP