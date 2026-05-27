"Ojalá la discapacidad no te toque de cerca": la queja por el recorte de pasajes de colectivos

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial. La norma elimina el régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional destinaba a empresas de transporte de media y larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y personas en lista de espera para trasplantes.

Aunque desde el Gobierno sostienen que el beneficio continuará vigente, especialistas y referentes del sector aseguran que, sin financiamiento estatal, la gratuidad queda prácticamente "vaciada de contenido". “La Comisión Nacional de Regulación del Transporte podrá seguir diciendo que los pasajes son gratuitos, pero si el Estado deja de pagar, alguien absorbe ese costo. Y las empresas no están en condiciones de hacerlo”, advirtió la abogada y referente en discapacidad Marta Lastra.

Lastra sostuvo que el acceso a estos pasajes ya era extremadamente complejo antes del recorte. Explicó que existían cupos limitados, demoras y requisitos médicos estrictos para acceder al beneficio. “No era un sistema que se usara para turismo. Había que presentar historia clínica, estudios, turnos médicos, certificados de discapacidad o constancias oncológicas. Estamos hablando de personas que viajan para sobrevivir”, remarcó.

“Con este decreto el Estado deja de subsidiar la parte que le corresponde de los pasajes necesarios para tratamientos”, agregó.

“Imaginate un chico con cáncer viajando horas en colectivo para hacerse quimioterapia. Ahora imaginate conseguir ese pasaje sin subsidio”. Según planteó, la población afectada pertenece a sectores de máxima vulnerabilidad social y económica. “La persona que pide este boleto es la que no tiene auto, la que no puede pagar un traslado privado y la que ya está empobrecida por la enfermedad o la discapacidad”, señaló.

“El ajuste vuelve a caer sobre los más vulnerables”

La referente cuestionó el criterio político detrás de la medida y vinculó la decisión con el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. “Esto no es solamente una política económica. Es una decisión política de dejar de sostener a la discapacidad, a los trasplantados y a los chicos con cáncer”, afirmó.

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En ese marco, comparó la eliminación de subsidios con otras decisiones recientes del Ejecutivo. “La semana pasada se perdonaron deudas millonarias a grandes empresas energéticas. Entonces, ¿el ajuste lo tiene que pagar un niño con cáncer?”, cuestionó.

Lastra también apuntó contra quienes critican que estos beneficios se financien con recursos públicos. Allí dejó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Ojalá el cáncer y la discapacidad no te toquen de cerca. Porque ahí van a entender lo que significa vivir esto”.

El proyecto para frenar la medida

Frente al impacto de la resolución, la diputada nacional Natalia de la Sota presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto la Resolución 28/2026. La iniciativa propone derogar la medida de manera inmediata y restablecer el esquema de compensaciones económicas para garantizar el acceso al transporte.

En los fundamentos del proyecto, De la Sota advirtió que la eliminación de subsidios “profundiza situaciones de discriminación indirecta” y genera “mayores obstáculos para el acceso al transporte por parte de sectores especialmente vulnerables”. Además, sostuvo que el acceso al transporte “constituye una herramienta esencial para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la rehabilitación y la integración social”.

Reuniones en Buenos Aires

Mientras crece la preocupación, esta semana habrá reuniones en Buenos Aires entre representantes nacionales del sector de discapacidad y legisladores para avanzar en nuevos proyectos vinculados al financiamiento del sistema.

Lastra confirmó que uno de los ejes será reforzar iniciativas de protección para el nomenclador de discapacidad y discutir el impacto que tendrá la eliminación de subsidios al transporte. “Estamos hablando de personas que necesitan viajar para tratarse, para rehabilitarse o directamente para vivir. El Estado no puede correrse de ahí”, concluyó.