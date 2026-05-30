La vuelta olímpica de Belgrano, un pelotazo en contra para Fassi

La derrota en el último clásico, la desprolija salida del entrenador Carlos Tevez y la eliminación de Copa Argentina resultó un ‘combo’ muy difícil de digerir para el hincha de Talleres. La consagración de Belgrano como campeón del Torneo Apertura, a posteriori, fue la gota que colmó el vaso. Mientras ‘los primos’ de Alberdi daban la vuelta olímpica por la Avenida de Circunvalación, en el Día de la Patria se armó una suerte de Cabildo Abierto en barrio Jardín. Quiere saber de qué se trata, el pueblo albiazul.

En modo French y Beruti, fueron el socio Andrés Peralta y el asambleísta Bruno Manzano ‘los chisperos’, quienes agitaron las aguas y promovieron una movilización popular. La convocatoria fue para el jueves pasado en las puertas de La Boutique, con el objetivo de empezar a juntar las cinco mil firmas que el estatuto del club establece como requisito para peticionar ante la comisión directiva la realización de una asamblea extraordinaria.

CABILDO ABIERTO. Socios e hinchas de Talleres se reunieron el jueves en La Boutique para juntar firmas y forzar una asamblea extraordinaria. /// CEDOC PERFIL

“Esto es gracias a que (Andrés) Fassi mintió. En la campaña dijo una cosa, ganó las elecciones y después hizo todo lo contrario, sobre todo con el hijo, quien no iba a estar más y terminó de vicepresidente deportivo. Y más que todo tiene que ver con el rumbo futbolístico e institucional de un modelo de gestión que consideramos agotado. Desde que está en Juárez de México, Fassi ha dejado el club a la deriva”, dijo Peralta. “Hay un disconformismo marcado sobre algunos aspectos de la actual conducción, sobre todo por la política deportiva y algunos manejos internos. Desde aquella pretemporada de Rusia hubo una sucesión de episodios que se reflejan en una notoria falta de identidad y de sentido de pertenencia”, puntualizó Manzano, representante de la minoría (‘Talleres somos todos’) en la asamblea.

“Esto no es para generar inestabilidad, sino para fortalecer los mecanismos de control y reafirmar la participación democrática y la identidad institucional, y recordarle a Fassi que quienes tienen el verdadero poder son los socios”, afirmó el abogado Gianfranco Davicini, candidato a revisor de cuentas en los comicios de octubre pasado por ‘Talleres es de su gente’, que sumó su adhesión y asesoramiento a la iniciativa de juntar avales para forzar un cónclave. En tal sentido, el orden del día propuesto es el siguiente: 1) Conducción deportiva más transparente y profesional; 2) Blindaje de la figura de la asociación civil; 3) Límites claros a la permanencia en cargos; 4) Ampliación del régimen de incompatibilidades.

TAN CERCA, TAN LEJOS. Huespe, Fassi y Gruppi, los candidatos a presidente de Talleres en las elecciones del pasado 19 de octubre. /// CEDOC PERFIL

Asunto de familia

“A Sebastián Fassi nadie lo votó, y está ahí; mientras los ídolos de nuestro club figuran por su ausencia y en ‘la vereda del frente’ están todos adentro”, apuntó Davicini. “Es esencial que nuestro estatuto prohíba expresamente adoptar otra figura jurídica, más allá de la evolución que el tema tenga en la legislación nacional; que los mandatos no excedan tres períodos consecutivos, con independencia de las modificaciones que puedan hacerse en la carta orgánica; y que se amplíe a todo el ámbito de la Fifa la prohibición para los dirigentes de formar parte de la estructura de otros clubes, con el fin de evitar conflictos de intereses”, precisó el letrado.

En un comunicado, ‘Talleres es de su gente’ expresó su compromiso con ‘la búsqueda de una salida democrática, participativa y estatutaria al delicado momento de nuestra institución’. “Va llegando a su fin esa construcción marketinera del relato, en la que Fassi le va corriendo el arco al socio, diciéndole que, para poder exigir más, hace falta que se sumen más socios”, destacó Davicini.

“Pese a que el equipo ganaba, mucha gente de Talleres ya venía descontenta con la gestión deportiva, y toda esa bronca acumulada explotó tras el clásico”, señaló Pedro Garello, vocero de ‘Más Talleres’, colectivo que el último viernes realizó uno de sus habituales encuentros de formación y debate, esta vez bajo el título ‘Por un superávit deportivo’. La actividad contó con la participación vía Zoom de Daniel Albornos, exfutbolista albiazul y director deportivo de San Miguel. “Además de ser un profesional muy idóneo, ‘La Chanchita’ es un referente de la historia de Talleres y consideramos que su visión es clave para este momento en que necesitamos recuperar identidad, pertenencia y mística albiazul”, subrayó Garello.

POR UN SUPERÁVIT DEPORTIVO. La convocatoria de 'Más Talleres', con la participación de Daniel Albornos, fue otra reacción de los hinchas a la reciente consagración de Belgrano. /// CEDOC PERFIL

Crítica y autocrítica

“Nada de esto nos sorprende. A los problemas de identidad y de planificación los venimos señalando desde hace mucho tiempo”, sostuvo Román Huespe, referente de ‘Talleres de Siempre’, quien en las últimas elecciones encabezó el frente electoral que obtuvo el segundo lugar y logró representación en la asamblea. “Respecto a la junta de firmas para pedir la asamblea extraordinaria, no estamos en la organización ni consideramos que sea la herramienta para corregir lo que sucede en el club, pero acompañamos toda movida que tenga al socio como protagonista”, aclaró.

“Las decisiones que venimos cuestionando son las que generan lo que hoy se está viviendo. Y va más allá de los resultados. Son el reflejo de una falta de planificación, que quedó en evidencia cuando en cuatro días se pasó de anunciar la casi segura continuidad de un DT a cortar el vínculo con él”, enfatizó Huespe. Y añadió: “La crisis que vive Talleres en lo deportivo es el reflejo de un modelo show de entretenimiento, un ‘pay-per-view entertainment’ en el que el socio se convierte en un espectador mediante un pago, pero carece de decisión real y de vida de institución”.

COMUNICADO. Talleres informó que hizo un reconocimiento privado a Belgrano, aunque criticó expresiones en redes sociales del club de Alberdi: "Ninguna rivalidad puede justificar desprecios, agresiones y descalificaciones institucionales". /// CEDOC PERFIL

Desde la conducción de Talleres, el vicepresidente 1° Miguel Cavatorta celebró que la movilización del jueves se haya hecho ‘en forma pacífica y con respeto’, y aseguró entender el descontento de quienes manifestaron en La Boutique: “Somos hinchas, igual que ellos”. “En este momento nuestra prioridad es definir al cuerpo técnico del plantel superior”, destacó el directivo. Al respecto, reveló que “hay conversaciones con varios candidatos”, sin dar crédito ni descartar a Juan Pablo Vojvoda, Ricardo Gareca o Javier Mascherano, los nombres que más se mencionan.

“El club viene de unas elecciones que fueron calificadas de históricas, donde la lista que ganó con el 80% de los votos tomó nota de las disidencias, a tal punto de haber formado dieciséis mesas de trabajo. La institucionalidad de Talleres funciona con absoluta normalidad, y eso incluye la posibilidad de pedir una asamblea extraordinaria”, subrayó Cavatorta. A la hora de evaluar el primer semestre de la temporada futbolística, el también portavoz de la cúpula albiazul señaló: “El equipo cumplió con el primer objetivo, que era clasificar a octavos de final y estar en zona de clasificación internacional, pero debió haber seguido en Copa Argentina”. “Talleres piensa en Talleres”, respondió al ser consultado sobre el título de Belgrano, tema sobre el que el club no se expresó públicamente. “Entendimos que era más relevante hacerlo en forma personal y por eso le entregamos una plaqueta en un encuentro privado formal”, puntualizó.