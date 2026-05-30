Caso Agostina Vera: “El sospechoso no colaboró para encontrarla”, dijo el fiscal

En una tensa conferencia de prensa llevada a cabo el sábado por la noche en la ciudad de Córdoba, el fiscal de la causa se refirió a algunos detalles del descubrimiento del cuerpo de Agostina Vera. “Los restos son en un 98% de la niña”, dijo el funcionario.

“Estamos frente a un homicidio”, dijo Raúl Garzón, en la reunión con periodistas, que le corrigieron que se está frente a un “femicidio”.

“El sospechoso no colaboró para encontrarla”, agregó Garzón, aunque Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, reconoció haber estado en el descampado donde apareció el cadáver. “Puede haber copartícipes”.

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El fiscal describió la búsqueda como “un clavo en un pajar” y subrayó que el móvil del crimen es uno de los principales puntos a esclarecer.

Respecto de Barrelier, Garzón indicó que “será llamado nuevamente a indagatoria, por el cambio de carátula”. Además, precisó que el asesinato fue cometido “entre las 22:30 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo”. La denuncia por la desaparición de Agostina se presentó unas horas más tarde, a las 8:42 de la mañana.

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