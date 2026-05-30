Gabriel Vega, padre de Agostina, reveló que mantuvo un encuentro con Claudio Barrelier, único detenido por la desaparición de la adolescente, antes de que el hombre fuera arrestado. Según afirmó, obtuvo su número telefónico y decidió entrevistarlo por cuenta propia, en una conversación que grabó y que posteriormente fue incorporada al expediente judicial.

“Estuve mano a mano con el detenido. Lo grabé. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice, y la verdad que son bastante duras”, sostuvo Vega en una entrevista televisiva.

Aunque evitó precisar el contenido del intercambio, aseguró que las manifestaciones del sospechoso aportaron elementos de interés para la investigación.

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En ese marco, el padre de la joven también expresó sospechas sobre un posible vínculo entre el acusado y el entorno materno de Agostina. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, afirmó.

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