Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado 23 de mayo en Córdoba, Claudio Gabriel Barrelier, único detenido en el caso, declaró este jueves en los Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba. El sospechoso ratificó su inocencia y aseguró que la niña que aparece en un video ingresando a su casa es "su hija", mientras que la familia de la menor sostuvo que "mintió para cubrirse".

Barrelier, de 33 años, compareció durante dos horas ante el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, y le expresó que "Agostina nunca estuvo en su domicilio", según explicó a los medios su abogado, Jorge Sánchez del Bianco. Sobre la filmación de la cámara de seguridad que apunta al frente de la vivienda, se reconoció en las imágenes pero "sostuvo que la criatura que entra es su hija, de 11 años", añadió.

Por otro lado, el letrado señaló que su defendido afirmó que salió a la calle con su hija entre las 22 y las 22.30 del sábado para ir a un kiosco y comprar "cigarrillos y una gaseosa a la vuelta de su casa" y que, aproximadamente después de esa hora, Agostina fue en un remis hasta esa zona para encontrarse con él en el cruce de las calles Fragueiro y Del Campillo.

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Sobre el momento en el que se encontró con la joven, manifestó que luego la vio subirse a un auto Volkswagen Gol rojo en la calle Urquiza y que el vehículo era conducido por un hombre que él no conocía pero a quien la chica llamó "amigo". Asimismo, Barrelier aportó el nombre de un adolescente al que Agostina supuestamente le comentó que iba a ir a ver.

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“Agostina lo contactó para pagar el remis”, explicó Sánchez del Bianco sobre lo que dijo ante el fiscal su cliente, que actualmente está imputado por "privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad". Después, cuando fue consultado por el hecho de que Barrelier no reveló inmediatamente a la madre de la menor dónde se había ido Agostina, contestó que fue porque él había entendido que la mujer estaba al tanto.

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