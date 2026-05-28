Agostina Vega tiene 14 años, es oriunda del barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba, y hasta este jueves lleva cinco días desaparecida. La adolescente salió el sábado pasado por la noche y tomó un remís para encontrarse con Claudio Gabriel Barrelier, un conocido de su entorno familiar, y desde ese momento no se supo más nada de ella. A partir de entonces, se activó el "Alerta Sofía" y se realizaron varios allanamientos para dar con su paradero.

Barrelier, empleado municipal de 33 años, es el único detenido en la causa ya que hasta el momento está acreditado como la última persona que vio a la joven. Además, los investigadores indicaron que influyó en Agostina para que fuera hasta la zona de su casa donde se produjo el encuentro; lo cual quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento en que ambos entraban a la vivienda.

La mamá de Agostina Vega apuntó contra el único detenido: “No entiendo por qué está haciendo esto”

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Melisa Heredia, mamá de la menor, relató que al ver que su hija no regresaba fue a realizar la denuncia durante la madrugada del domingo, pero indicó que en la comisaría se la tomaron horas después. "Fui a las 3 de la mañana y me la tomaron pasadas las 10 de la mañana el domingo. No sabemos nada todavía", aseguró.

El remisero que llevó a Agostina declaró en el marco de la causa y contó que Barrelier pagó el viaje y la chica después se fue con él. En total fueron siete kilómetros, desde el domicilio de la joven en Mosconi hasta barrio Cofico, donde reside el sospechoso. Según informaron las autoridades a cargo del caso, el hombre fue detenido este miércoles y la vivienda se peritó en las últimas horas.

Agostina Vega tiene 14 años y está desaparecida desde el 23 de mayo.

Mientras se analizan diferentes hipótesis, se espera que citen a brindar su testimonio cinco a personas que se retiraron del domicilio de Barrelier: dos hombres y tres mujeres que compartían el lugar con él, entre ellos una menor de edad, que sería su hija.

Cuándo desapareció Agostina

Agostina fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche. Cerca de las 22.30 le dijo a su madre que iba a ir al negocio de su abuelo a buscar empanadas, pero en realidad se fue caminando hasta una remisería y pidió que la llevaran hasta el cruce de las calles Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en Cofico.

El conductor, identificado como Ariel, le preguntó su edad y su nombre. Se alertó de la situación porque la zona está cerca de "los hoteles por hora", según explicó más tarde. Sin embargo, tuvo más confianza cuando la chica le comentó que era "la nieta de Miguel" -su abuelo es conocido en ese lugar- y que se iba a "encontrar con el novio de su mamá" para hacerle "un regalo sorpresa".

Esta versión es la misma que confirmó Elizabeth, la abuela de la joven desaparecida, al canal TN. “Agostina mandó un audio a una amiga diciendo que iba a encontrarse con esta persona, que ahora está detenida, para hacerle un regalo a su mamá", afirmó. Por otro lado, desde su familia expresaron que les pareció raro porque ella no tenía experiencia usando aplicaciones de viajes o solicitando autos por su cuenta.

Tras conocerse su desaparición, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Programa Alerta Sofía para su búsqueda. A través de un comunicado, aportaron su descripción: "Tez trigueña, contextura delgada, cabello oscuro negro, lacio y largo, y ojos marrones; sin cicatrices, tatuajes ni piercings".

Asimismo, señalaron que cuando salió de su hogar vestía un buzo tipo canguro color bordó con letras verdes, un jean negro Oxford y zapatillas blancas. También se informó que a raíz de los hechos se inició una causa por "averiguación de paradero" que está en manos del fiscal Raúl Garzón, de la Fiscalía de Distrito 3 Turno 7 de Córdoba.

Un video clave

Tras difundirse los datos y las imágenes de la adolescente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, el chofer se presentó ante la Justicia y dio información sobre lo que sabía. En su declaración, agregó que al llegar al lugar que le había pedido la chica, un hombre la recibió y pagó el viaje. Luego se conoció que esta persona sería Barrelier, que también dio una versión sobre los hechos.

El sospechoso de 33 años aseguró que Agostina después de verlo a él, se fue caminando unas cuadras y se subió a un auto Volkswagen Gol rojo en la calle Urquiza, que forma parte de una de las hipótesis investigadas por los funcionarios judiciales. Pero tras el relevamiento de las cámaras de vigilancia, se descubrió que las imágenes contradicen parte de esta primera versión.

La filmación muestra que la menor llega a la propiedad con el acusado e ingresa al inmueble con él. Por ahora, no hay pruebas que muestren que se haya retirado del lugar, pero el abogado Carlos Nayi, que representa a Melisa, adelantó que la joven "salió de la casa del detenido" y también se registró una última comunicación de su teléfono en ese punto.

En el marco de la causa, se realizaron 19 allanamientos en diferentes domicilios, durante los cuales se incautaron celulares, computadoras y distintos elementos de interés, que actualmente están siendo analizados.

Las sospechas de la familia

En los últimos días, la familia de Agostina apuntó contra Barrelier y aseguraron que él sabe dónde podría estar. "Yo sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos", sostuvo la mamá de la joven en diálogo con medios locales.

Además, precisó que sabía que el sospechoso tenía el número de WhatsApp de su hija. "Yo sé que él le pidió su número de teléfono. Sé que él se lo dio y debe ser que han estado hablando por teléfono", dijo Melisa, que aclaró que también se habían juntado con él ese mismo sábado. "Él ya la tenía en Instagram pero por ahí no hablaron, porque yo lo tengo abierto y revisé las conversaciones. No hay nada", añadió.

Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

"De alguna forma él la manipuló a mi hija para que vaya hasta ese cruce, porque es cerca de su casa", expresó la mujer. Actualmente, el audio que Agostina envió a su amiga está incorporado en el expediente y es analizado junto con otras pruebas para reconstruir cómo fueron las horas previas a su desaparición.

Quién es el único detenido

Barrelier es un empleado municipal que trabaja en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y conocía a la familia de la chica desaparecida desde hace bastante tiempo. De acuerdo con algunos testimonios, mantenía una relación cercana con su madre, a quien había conocido en actividades barriales y torneos de fútbol. Se cree que en algún momento pudieron haber tenido un vínculo sentimental.

El sospechoso es hincha de Instituto de Córdoba, club por el que muestra su fanatismo en sus redes sociales, además de su militancia. Trascendió que su domicilio sería utilizado como "búnker" de reunión por parte de integrantes de la barrabrava de La Gloria, y que otras personas tenían acceso al lugar.

Además, tiene registros por antecedentes penales por una denuncia vinculada a violencia de género, aunque no presenta condenas firmes. Ahora, el fiscal lo imputó por "privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad", mientras se analiza si el relato que dio sobre los hechos cuenta con otras contradicciones.

FP/ff