El abogado de Barrelier: "Él recibe el llamado de Agostina para que le pagara el taxi"

El abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por la desaparición de Agostina Vega, aseguró que su cliente le dijo que se encontró con la adolescente “para pagarle el taxi” pero que luego ella “abandonó el lugar” en un “auto rojo”.

“Formalmente todavía no ha declarado y entiendo que no va a ser interés del fiscal que lo haga a la brevedad por justamente resguardar la prueba, pero esto es opinión mía”, agregó Jorge Sánchez del Bianco en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué dijo el abogado de Barrelier

“En cuanto a lo que ha hablado con él, en el día de ayer lo entrevisté en el establecimiento penitenciario, y me plantea esta circunstancia de que él recibe el llamado de Agostina para que le pagara el taxi que estaba cerca del domicilio de él (en barrio Cofico)”, relató el letrado.

“Ahí él va al lugar de encuentro donde la deja el remisero, abona el taxi, y ahí salen caminando. Agostina le plantea si la podía llevar, que se iba a encontrar con un amigo. Él le contesta que no tenía movilidad para hacerlo, ni dinero para facilitarle eso. Y ahí es cuando ella empieza a hablar por teléfono aparentemente con la persona que se iba a encontrar, y aparece el famoso auto rojo, y le dice, ´no, está bien, entonces me voy con él y abandona el lugar´”, prosiguió en el relato.

Además señaló que “de que una persona grande, adulta, lo lógico es que avise, pero quiero ser muy cuidadoso al respecto de eso”. “Él me planteó que no le pareció algo que no fuera habitual y fíjese que el remisero, que también era amigo de la familia, tampoco dio aviso de esta circunstancia”, puntualizó.

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Cuál es la versión de Barrelier

“La única versión que ha dado Barrelier es a través de este defensor. Sí con la madre existe una comunicación, la justicia tiene secuestrado el teléfono de Barrelier, donde la madre le consulta si Agostina lo había hablado porque ella le había dado el teléfono, le dice que sí, le cuenta esta situación de que se iba a encontrar con alguien, que le había pedido que la lleve, y después hay un llamado telefónico en el marco de esa conversación, y los audios posteriores de la madre hacen referencia a conseguime la patente de ese auto, pedir las cámaras, fijate. Del contexto surge que Barrelier siempre habría dado esta única versión”, precisó Sánchez del Bianco.

Además afirmó que la adolescente, siempre según la versión de Barrelier, “no ingresó” al domicilio del acusado. “En cuanto a aseverar o no aseverar algo, honestamente no puedo, pero por una cuestión muy sencilla, que no tengo acceso a las actuaciones”, aclaró el abogado.

Sin embargo, en un video difundido en las redes sociales se observaría a la adolescente entrando en esa vivienda.

“Yo veo que se están hablando muchas cuestiones y yo pretendo ser cuidadoso, primero para que Agostina aparezca a la mayor brevedad posible y no entorpecer esa búsqueda. Y segundo, el fiscal Garzón, un fiscal con mucha experiencia, creo que todos lo conocemos cómo actúa en esta situación, y desde la Fiscalía no se ha filtrado ningún tipo de información, con lo cual mal puedo hablar yo de la existencia de un video, de un no video, de una versión, de una no versión”, argumentó.

Al ser consultado por Jorge “Petete” Martínez por los antecedentes penales de Barrelier, el letrado respondió: “Yo lo del hurto honestamente lo desconozco. En cuanto a lo otro, si bien no he sido el abogado en esa causa, es un antecedente del año pasado, de mayo del 2025, donde él fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, donde recuperó su libertad, y por lo que me dicen se está discutiendo su sobreseimiento”

Sobre si Barrelier es empleado municipal o no, Sánchez del Bianco contestó: “Entiendo que es becario, y no sé si eso está activo o no. Entiendo que es becario municipal, si sigue siendo o no, entiendo que sí, pero desconozco si está vigente”.