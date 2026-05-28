Carlos Nayi: “Somos optimistas, Agostina está en Córdoba y por lo que sabemos está con vida”

Con cauteloso optimismo, el abogado Carlos Nayi que comenzó a representar a la mamá de Agostina Vega, dijo que la adolescente desaparecida desde el sábado “está en Córdoba y por lo que sabemos está con vida”. El letrado estuvo en tribunales donde el fiscal Raúl Garzón recibió a Melisa Heredia para informarle sobre las pruebas reunidas hasta el momento y la forma en que la Justicia encara la búsqueda, que ya fue incluida en el Alerta Sofía a nivel nacional.

El remisero que trasladó a Agostina: “Ella me dijo que le iban a dar una sorpresa a la madre"

Desaparición y misterio

Agostina salió de su casa el sábado 23 de mayo por la noche, alrededor de las 23,30; se tomó un remise cuyo conductor es conocido de la familia. La trasladó hasta Fragueiro y Del Campillo, en barrio Cofico.

Según su testimonio, quien pagó el viaje fue Claudio Barrelier, amigo y expareja de la madre de la adolescente. Aparentemente le habría dicho que fuera para darle una sorpresa a su mamá.

Fue lo último que se supo de ella y, aparentemente, es el último que la vio.

Barrelier continúa detenido imputado por presunta privación ilegítima de la libertad.

La abogada del padre de la adolescente, Fernanda Alaniz, aseguró que hay un video que muestra a ambos ingresando al domicilio de Barrelier. La casa fue allanada. La letrada también dijo que, si bien ayer se realizaron numerosos procedimientos, el fiscal viene siguiendo pistas y realizando pesquisas desde antes.

¿Demoras en tomar la denuncia?

Según el cronograma que pudo reconstruir Perfil CÓRDOBA, luego de que Agostina se fuera de su casa recién por la madrugada su mamá concurrió a la Unidad Judicial para denunciar la desaparición. Aparentemente, recién durante el domingo al mediodía o a la siesta se disparó el alerta Sofía para la búsqueda a nivel nacional. Barrelier fue detenido ayer miércoles, 27 de mayo. La secuencia pondría en evidencia un retraso en las primeras horas, cuando Melisa Heredia debió esperar para que le tomen la denuncia.

El abogado Jorge Sánchez del Bianco, defensor de Barrelier, asegura que su asistido no sabe dónde está Sofía y que la adolescente se subió a un auto rojo después de encontrarse en el punto donde la dejó el remise. Por los pocos elementos que trascendieron todavía es imposible corroborar la veracidad de todos los dichos, incluso la existencia del auto rojo que, aparentemente, fue una mención sin sustento real.

De ahí que son importantes las cámaras de seguridad del sector.

El fiscal Raúl Garzón dictó el secreto de sumario y anunció que las novedades se comunicarán en forma oficial y simultánea a todos los medios de comunicación.

CLAUDIO BARRELIER. Según se sabe hasta ahora es la última persona con la que se vio a Agostina Vera, el sábado 23 de mayo. Está detenido.

Quién es Barrelier

Según fuentes de la Municipalidad de Córdoba fue p es becario, “ingresó por contactos políticos y no tenía los antecedentes que se conocen ahora”. En efecto, después de que se hizo pública la desaparición de Agostina, vecinos señalaron que en una oportunidad una mujer salió corriendo de su domicilio.

Además, milita en un sector del peronismo liderado por el dirigente y abogado Ricardo Moreno y es habitué de los Kapanga, una de las facciones de la barrabrava del Club Instituto.