Caso Agostina Vega: horas decisivas en la búsqueda de la adolescente desaparecida en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega atraviesa horas clave en Córdoba. La adolescente de 14 años permanece desaparecida desde el sábado por la noche, cuando salió de su casa en barrio General Mosconi y fue vista por última vez en barrio Cofico, donde una cámara registró que subía a un auto rojo.

En el marco de la investigación, un hombre de 33 años allegado a la familia fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. Según la fiscalía, sería la última persona que tuvo contacto con la menor antes de su desaparición.

En las últimas horas se produjo un cambio importante en la causa: la madre decidió reemplazar al abogado anterior y ahora la representación quedó en manos de Carlos Nayi, uno de los penalistas más conocidos de Córdoba.

Mientras intenta comunicarse públicamente con el letrado, trascendió que Nayi mantuvo una reunión con el fiscal Raúl Garzón y que, según pudo saberse, Agostina Vega estaría en Córdoba y con vida. Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre dónde se encontraría la adolescente.

La investigación continúa bajo fuerte hermetismo y con múltiples medidas en marcha. La Justicia y la Policía de Córdoba siguen trabajando para localizar a la menor y esclarecer qué ocurrió desde la noche en que desapareció.

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