“En la crisis tenés que saber reinventarte”: la estrategia de una marca cordobesa para seguir vendiendo ropa

La apertura de importaciones, el crecimiento de plataformas internacionales y el cambio en los hábitos de consumo transformaron el panorama del rubro textil en Córdoba y en todo el país. En ese contexto, Lorena Parrotta, dueña del emprendimiento Saskia, explicó cómo logró sostener y hacer crecer su marca apostando a precios accesibles, calidad y ventas completamente online.

Según contó, el escenario actual es completamente distinto al de hace algunos años. La llegada de plataformas como Shein y Temu, sumada a la caída del consumo y al aumento de la competencia dentro del rubro, obligó a muchos emprendimientos a replantear sus estrategias.

“Tenemos un nuevo gobierno que toma medidas nuevas y entre esas está la apertura del país hacia el resto del mundo”, sostuvo. Aunque consideró positiva esa competencia, aclaró que “en el caso del rubro textil impactó muchísimo”.

“Las chicas pudieron acceder a comprar en tiendas del exterior como Shein o Temu, que son monstruos de la competencia. Eso afectó mucho al rubro”, aseguró.

“En la crisis hay que saber reinventarse”

Para Parrotta, sostener un emprendimiento en Argentina implica adaptarse constantemente a los cambios económicos, a las nuevas formas de consumo y a un mercado cada vez más competitivo.

“Creo que en momentos de crisis hay que saber reinventarse y buscar en qué diferenciarse”, afirmó.

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La dueña de Saskia explicó que, frente a ese escenario, decidió enfocarse en tres aspectos clave: precios accesibles, calidad y atención personalizada. “Lo que busqué fue diferenciarme en el precio y en la calidad. Y también en la atención personalizada que le doy a mis clientas”, señaló.

Además, aseguró que en los últimos años también cambió la manera en la que las personas compran ropa. Según explicó, muchas clientas dejaron de priorizar tendencias pasajeras y comenzaron a buscar prendas más básicas y duraderas.

“Hay una corriente nueva de dejar de lado el fast fashion y buscar prendas más básicas y atemporales”, afirmó.

Parrotta aseguró que uno de los mayores desafíos para el rubro textil fue sostener precios en medio de los cambios económicos y la caída del consumo. Durante los años anteriores de mayor inflación, explicó, debía modificar constantemente los valores de las prendas por las variaciones de los proveedores.

“Todos los días tenía que estar chequeando los precios de mis proveedores para ver qué precio le ponía yo a la ropa”. Sin embargo, aseguró que “ahora está todo mucho más estabilizado y calmado”.

“El argentino está acostumbrado a reinventarse todos los días porque todos los días tenemos una crisis nueva”, afirmó. Y agregó: “Para que un país crezca tiene que existir competencia”.

Redes sociales, la nueva vidriera del negocio

Parrotta remarcó que las redes sociales fueron fundamentales para el crecimiento de Saskia y aseguró que hoy son casi indispensables para cualquier emprendimiento.

“Hoy en día no podés tener un negocio sin redes sociales”, sostuvo.

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En el caso de Saskia, el emprendimiento funciona de manera completamente online y gran parte de las ventas llegan a través de Instagram, TikTok y otras plataformas digitales. “Es una vidriera virtual masiva. Hoy podés llegar a muchísima gente a través de un reel o una historia”, explicó.

“Ya no pasa tanto por la gente que entra a un local, sino por la cantidad de personas a las que podés llegar desde un celular”, concluyó.