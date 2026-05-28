El remisero que trasladó a Agostina: “Ella me dijo que le iban a dar una sorpresa a la madre"

Ariel, el remisero que trasladó a Agostina Vega, la adolescente que se encuentra desaparecida desde el sábado, hasta barrio Cofico de la ciudad de Córdoba contó que la adolescente le dijo que “le iban a dar una sorpresa a la madre”.

“El papá de la madre de Agostina era remisero antes, tenemos un contacto ahí de hace años. Y Agostina y su mamá viven al frente donde nosotros habitualmente tenemos la parada. Ella llegó el sábado más o menos 10.35, es lo que calculo yo. Pidió un viaje para ir directamente a la calles Fragueiro y Campillo. Subió adelante. Salimos rumbo a la dirección por la avenida Alem”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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“Me llamó la atención porque era una nena muy chiquita, si yo le calculaba una edad de 12, 14 años. Ella me habló tranquilamente como una adolescente pero bastante fluido, estaba cómoda, estaba contenta. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de la madre”, agregó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Y luego precisó: “En parte como no le entendí bien si era su novio o el novio de la madre. Cuando yo llego allá me doy cuenta que era una persona grande, que era el novio de la madre que había ella había dicho así el novio de la madre, yo ahora en los medios escuché que no, ya estaba desvinculada del hombre”.

Además señaló que cuando llegó, se detuvo “sobre Fragueiro unos 10 metros antes de llegar a Campillo y cuando freno el hombre se acerca”.

“Me dice ella ´él te va a pagar´. Todo bastante encapuchado, pues estaba frío. Se le veía únicamente el frente de la cara, únicamente las cejas, los ojos, la cabeza, la pera. Es lo único que se le veía”, detalló.

Cuando se le preguntó si no le pareció “sospechosa” la actitud de Claudio Barrelier, respondió: “Sí y no a la vez, porque ya he visto mucha gente que se cubre todo y el frío que hacía para estar en la calle. Me pareció sospechoso es que no me miraba de frente cuando me estaba pagando el viaje, que eran 11.300 pesos, y no llegaba, tenía 9.500, y me dice, ´¿Te puedo dar un dólar? No tengo más, dice, no pensé que salía tanto´”.

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Cómo fue el trayecto según el remisero

“Se fue, se cruzan la calle, cruzan Fragueiro de la mano izquierda hacia la mano derecha, y yo los veo que giran sobre Campillo, en dirección, en contramano, hacia barrio de San Martín. Ahí yo los pierdo de vista, yo arranco, finalizo el viaje, giro a la izquierda, y me vuelvo para la avenida, hacia hacia Juan B. Justo”, describió el remisero.

Además mencionó que cuando dio a aviso a la madre de Agostina estaba en el entretiempo del partido Belgrano- River. “Ahí me percató que en las redes sociales sale la foto de la nena y decía que hacía como 15 horas que estaba desaparecida. Entonces me trato de comunicar con la persona que había puesto la publicación y no logré comunicarme, hasta que logré dar con el Facebook de la mamá de Agostina”, puntualizó.

“Ella me dijo que le iban a dar una sorpresa a la madre. Yo ahí cuando ella me dice que le iban a dar una sorpresa yo un poco me quedo más tranquilo porque era conocida la nena, era conocido la persona esta. Era una sorpresa. Yo lo primero que se me vino a la cabeza era que iba a tener una fiesta de cumpleaños. No me levantó sospecha”, continuó en su relato.

“Hace cuatro noches que no duermo, no duermo bien, estoy bastante incómodo del hecho de decir no, no puede ser de que pasó ante mis ojos y no me di cuenta, o sea, me di cuenta pero no actué, la verdad que no sé, me siento no culpable, pero sí tuve la posibilidad de impedir que se baje”, concluyó el remisero.