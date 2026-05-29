Tenía antecedentes por secuestro y amenazas, y aun así la Municipalidad de Córdoba lo mantuvo en su nómina: quién es Claudio Barrelier

Claudio Gabriel Barrelier, el hombre detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, ya había pasado por prisión un año antes acusado por presunto secuestro. A pesar de esa imputación, siguió trabajando como becario en dependencias de la Municipalidad de Córdoba hasta esta semana, cuando quedó nuevamente detenido y apuntado por la fiscalía de Raúl Garzón.

La situación del acusado generó un fuerte impacto político y judicial porque el antecedente no era menor: según fuentes ligadas a la causa, Barrelier estuvo detenido durante mayo de 2025 por una investigación vinculada también a privación ilegítima de la libertad.

Recuperó la libertad semanas después y quedó sometido a condiciones judiciales hasta mayo de 2026.

El antecedente judicial que no frenó su continuidad laboral

Pese a esa causa penal, Barrelier continuó cumpliendo funciones dentro de la estructura municipal. En los últimos meses trabajaba en la Escuela Municipal de Tránsito, donde participaba de capacitaciones previas al examen para licencias de conducir de motos.

Entre los requisitos exigidos a los becarios municipales aparece un certificado de antecedentes penales emitido por la Policía de Córdoba y otro documento que acredita la no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.

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Barrelier presentó esa documentación en noviembre de 2024. “En el certificado de antecedentes penales no constaba impedimento alguno para la continuidad de sus funciones”, señalaron oficialmente desde el municipio sobre la situación del acusado.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que: “En el recupero de libertad no se hizo una valoración de la prueba acerca del hecho, porque no correspondía hacerlo en esa instancia. Sí se analizó que en virtud de la calificación legal y la ausencia de antecedentes penales computables, podía transitar el resto del proceso en libertad; sometido a esas otras condiciones”.

La explicación de la Municipalidad

La administración municipal sostiene que nunca recibió una notificación formal por parte de la Justicia sobre la imputación que pesaba sobre Barrelier desde 2025.

El municipio asegura que recién tomó conocimiento de antecedentes judiciales o policiales del acusado tras su detención por la desaparición de Agostina Vega. Después de eso, indicaron, se dispuso el cese inmediato de su vínculo como becario.

La desaparición de Agostina y las contradicciones del detenido

Mientras tanto, la situación judicial de Barrelier se agrava con el avance de la investigación por la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años vista por última vez el sábado 23 de mayo.

La reconstrucción de la fiscalía indica que la menor tomó un remís desde barrio General Mosconi hasta barrio Cofico, donde se encontró con Barrelier. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando a una vivienda ubicada sobre Juan del Campillo al 800.

Hasta ahora no aparecieron imágenes que permitan confirmar si Agostina salió de ese domicilio.

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El acusado sostuvo distintas versiones desde el inicio del caso. Primero negó haber visto a la adolescente. Luego afirmó que le pagó el remís y que ella se retiró en un “auto rojo”.

Sin embargo, las cámaras, los movimientos telefónicos y otras pruebas incorporadas al expediente comenzaron a poner en duda ese relato.

Qué investiga ahora la fiscalía

La causa quedó bajo máxima reserva y la fiscalía no descarta que haya más personas involucradas. En las últimas horas se realizaron nuevos allanamientos en la vivienda de Cofico con equipos especializados de Policía Judicial.

Los investigadores trabajaron con luminol, levantamiento de rastros biológicos y análisis de teléfonos celulares para intentar reconstruir qué ocurrió durante las horas en que Agostina habría permanecido en el lugar.