La abuela de Agostina Vega: "Es un horror lo que estamos viviendo"

La abuela de Agostina Vega aseguró que su familia está viviendo "un horror" tras la desaparición de la adolescente, de 14 años, que es buscada desde hace seis días en la ciudad de Córdoba.

"Yo no sé qué decirle a esa persona. No puedo mirar ni su foto. No puedo ver la televisión cuando pasan sus imágenes. Porque no me imagino esa persona con mi nieta", expresó al referirse a Diego Barrelier, el único detenido en el marco de la investigación.

Caso Agostina Vega: declaró Claudio Barrelier y continúa la intensa búsqueda de la adolescente en Córdoba

Qué dijo la abuela de Agostina Vega

“Ayer nosotros por primera vez sentimos el apoyo del fiscal (Garzón). Él nos presentó a todo su equipo, toda la gente que va a trabajar en búsqueda de Agostina. Y nosotros ayer nos sentimos apoyados y nos sentimos acompañados", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y yo no quiero hablar mal, nunca hablamos mal del papá de la nena, pero si ustedes se fijan en las redes, mi nieta se hacía llamar Agostina Heredia, Agostina Heredia, que es el apellido de nosotros. Por eso ella le comentó al remisero de que ella, no tenía vínculo con el padre", explicó la mujer.

“La tenencia era compartida, ellos tenían un régimen de visita, el que decidió cortar ese vínculo fue el papá, no Agostina”, precisó.

“No se llevaban porque no lo veía hace un año. No se llevaban porque no lo veía”, insistió al referirse al vínculo de la adolescente con su padre.

El remisero que trasladó a Agostina: “Ella me dijo que le iban a dar una sorpresa a la madre"

Qué dijo sobre Barrelier

“Sobre los allanamientos yo no te puedo dar ninguna especificación porque es secreto sumario. Nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos si encontraron algo. Lo que yo sí digo es que si este hombre (Barrelier) dice que era su hija, que muestre el buzo que llevaba puesto la nena. Porque es el buzo de Agostina. Ese es el buzo color bordó con letras en color cremita. Era Agostina. Es más, ella solía tener siempre su pelo suelto. Cuando se lo recogía, se lo recogía de esa forma. Era Agostina”, aseveró sobre la versión del imputado de un video difundido en las redes sociales.

Además señaló que su nieta “iba engañada” porque “él le dijo que fuera por un regalo, supuesto regalo que le tenía sorpresa para la madre”.

“Ella fue engañada. Ella nunca salía sola. Ella no se iba ni en un remis, no se iba lejos. Siempre estaba alrededor de la casa. Por eso nos extrañó de que ella, cuando la vimos en la filmación del video, que ella cruzara a tomar un remis”, remarcó.

Cuando se le consultó si su nieta había tenido contactos telefónicos anteriores con Barrelier, la mujer respondió: "No sabemos. Ese día mi hija asegura que no. Pero no sabemos si él la contactó o la contactaba de alguna u otra forma. Eso está en análisis de las personas que están investigando".