Luis Caputo anunció la renuncia de José García Hamilton y designó a Juan Ignacio Stampalija en Economía

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este domingo por la noche la renuncia de José García Hamilton a la conducción de la Secretaría Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda. El alejamiento del funcionario, que se formalizará este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, motivó la inmediata designación de Juan Ignacio Stampalija para ocupar el cargo vacante.

Stampalija, quien se desempeñaba hasta el momento como subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá la responsabilidad legal de la cartera económica a partir de las primeras horas del lunes 1 de junio, con el objetivo de garantizar la continuidad técnica y administrativa del Ministerio.

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La salida de García Hamilton, según le confirmó el exfuncionario a PERFIL, responde estrictamente a "motivos personales".

La Secretaría Legal y Administrativa es una de las áreas estratégicas del Ministerio, ya que tiene bajo su órbita la coordinación jurídica, administrativa y normativa de las decisiones que impulsa la cartera económica.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, Caputo buscó disipar cualquier lectura de conflicto político interno. Detalló que García Hamilton le había anticipado su decisión con varias semanas de antelación.

"Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales", explicó el ministro en su cuenta de X.

Caputo agradeció además la gestión de quien hasta ahora ocupaba uno de los cargos clave dentro de la estructura administrativa del Ministerio. “Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana”, sostuvo.

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Para reemplazarlo, el ministro eligió a Juan Ignacio Stampalija, quien hasta ahora se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la representación jurídica del Estado nacional.

“A partir del lunes, Juan Ignacio Stampalija, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional”, señaló Caputo en su mensaje. Y concluyó: “¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”.

GD/ML