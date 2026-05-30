“Peaky Blinders” vs “Equipo Rocket”: las tropas de Caputo y Karina en las redes

La interna en La Libertad Avanza que protagonizan Santiago Caputo, asesor presidencial, y Martín Menem, titular de la Cámara baja, sigue sin aflojar. Empeora en silencio y con actores que se suman a la contienda con un rol específico, como Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario que se mueve bajo el ala de Javier Milei y volvió a escena esta semana luego de meses con escasas apariciones públicas. Iñaki fue bautizado por su entorno como “La Pepona” y su reaparición en la Rosada repotenció ese sobrenombre.

Hay dos bandos muy bien identificados en esta pelea y que se reflejan en los posteos de redes sociales. Aparecen los autodenominados “Peaky Binders”, asociados al consultor. Es un grupo que, además de tomar el nombre de la serie con personajes de Inglaterra del siglo XIX, asociados a la delincuencia, militan en Las Fuerzas del Cielo (FDC), la agrupación que está bajo la sombra de Caputo.

Desde que estalló el conflicto a raíz del usuario “Periodista Rufus”, atribuido a Menem, se encargaron de alimentar el conflicto en todos los ámbitos posibles. Y avisan que no habrá solución a largo plazo. Aquellos cercanos a Caputo como Agustín Romo, legislador provincial, Daniel “Gordo Dan” Parisini, y Juan Carreira, el director de Comunicación Digital de Presidencia, saben que la pelea continuará porque Milei no interviene y Karina protegerá a los Menem.

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Del otro lado aparecen los Menem, a quienes los caputistas identifican con “el Equipo Rocket”. Es una referencia a los villanos de la serie “Pokemón” que exhiben torpeza y siempre son derrotados pese a cosechar buenos resultados iniciales. Entre aquellos que están en el bando de los Peaky Blinders advierten que sus contrincantes cuentan con una ventaja: pueden escalar el conflicto sin problemas.

Por eso, el titular de la Cámara baja decidió ningunear a “Dan” en su última entrevista. Mencionó que “no es funcionario”, una frase para bajarle acciones y recalentar el conflicto. El streamer respondió que no hace falta ser parte de la función pública para colaborar con la gestión de Milei, algo que requieren otros que hoy están bajo el paraguas de LLA. Incluso, piensa que el diputado “le mintió” al jefe de Estado cuando tuvo que explicar qué sucedió con el usuario Periodista Rufus y apunta a su entorno, con Santiago Oría, el cineasta presidencial, por “encubrir” al riojano. Gestos que llevan a pensar que la batalla tendrá nuevos capítulos.

En el medio de esta pelea aparece Gutiérrez. Identificado con los Menem, pero dispuesto a tejer puentes entre las partes. De acuerdo a lo que supo PERFIL, la persona que tiene como función el manejo de la cuenta de Tik Tok del Presidente tratará de bajar la espuma de una batalla que estalló hace tres semanas, producto de una cuenta de X atribuida a Menem. Una misión difícil porque los protagonistas no se encargaron de ofrecer señales de paz, al contrario.

Gutiérrez, que se reconoce como un militante de la primera hora del Presidente, intentará acercar posiciones, ya quemantiene vínculos aceitados en ambos campamentos. Aparece encolumnado detrás de Karina Milei y, por consiguiente, tiene la camiseta puesta del legislador de La Rioja. Hoy hace base en el Congreso y dejó de caminar la Casa Rosada. Sin embargo, estas condiciones no le impidieron contar con llegada y relaciones con las FDC. Además cuenta con una particularidad que no es común en el ecosistema de LLA: es una figura apreciada por las distintas tribus mileistas. No hay comentarios despectivos ni críticas que aparezcan cuando se pregunta por Iñaki.

“Es un buen pibe que no le hace mal a nadie”, describe un dirigente que camina territorios y conoce al joven que cumplió 25 años el miércoles. Para su aniversario, desayunó con Milei en Olivos. Los encuentros entre ambos no son casuales: Gutiérrez, pese a que dejó de caminar por Balcarce 50 con su novia, Eugenia Rolón, mantiene una excelente relación con el economista.

Prueba de ello es que se convirtió, desde el 10 de diciembre de 2023, en la persona que más veces pisó el lugar en donde reside Milei. Y, además, durante los primeros días de la era libertaria, manejó la cuenta oficial de X de la Casa Rosada. Un descuido, el hecho de postear una foto personal en esa red bajo el logo de la sede de gobierno, lo eyectó no solo de su responsabilidad: también llevó a que deje de pisar por varias semanas los pasillos de Balcarce 50. Luego de varias semanas fue exonerado y volvió a transitar despachos oficiales, fundamentalmente el de la secretaria general de la Presidencia. Siempre con Rolón, que el 9 de enero de este año fue noticia cuando chocó contra un poste cuando manejaba alcoholizada en Mar de Ajó.

Otra característica de Iñaki, que prueba la confianza que tienen los Milei en él: estuvo al lado del Presidente en la recta final de la campaña electoral. Lo acompañó en cada acto en el interior y fue uno más en la comitiva oficial. Para el economista, fue clave en una red social que para él tiene mucha influencia en la juventud.