Garrahan: recrudece el conflicto y vuelve la pulseada con el Gobierno

Los sindicatos que representan a los trabajadores del Hospital Garrahan volverán a la carga con nuevas denuncias. De acuerdo con lo que pudo reconstruir PERFIL, los gremialistas realizarán una conferencia de prensa el próximo jueves para denunciar “vaciamiento” en la entidad pediátrica. Mientras que el Gobierno no se queda sin movimiento y tiene argumentos para contrarrestar los cuestionamientos gremiales.

En concreto, tanto ATE Garrahan como la Asociación de Profesionales y Técnicos, van a exponer algo que vienen sosteniendo desde hace tiempo: que las autoridades del hospital se preocuparon en sostener “un vaciamiento” de personal ya que “prácticamente no ingresa personal hace más de dos años”.

“Las renuncias masivas que sufrimos antes del aumento salarial y las jubilaciones no fueron cubiertas, por lo cual se achicó la planta del hospital; ahora viene un recorte en las becas. Estas peores condiciones afectan tanto a los trabajadoras como a las niñas y niños que se atienden en la institución” señaló Alejandro Lipcovich, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE.

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El pasado jueves realizaron asambleas para exponer la situación y, de paso, comenzaron a planificar los próximos pasos. La idea confirmada es que este jueves al mediodía, en el ingreso del nosocomio que está en la calle Combate de los Pozos del barrio de Parque Patricios, se monte una conferencia de prensa para exponer la situación.

El aspecto más duro de la exposición de los referentes sindicales estará dedicado a presuntos hechos de corrupción. Para Lipcovich, “dejaron de hacerse públicas las resoluciones y disposiciones de gestión. Llama la atención que quieran ocultar cosas que deberían ser públicas por ley; además, es vox populi que ingresan ‘asesores’ que son amigos o familiares de los funcionarios con sueldos millonarios. Mientras tanto, no contratan una sola enfermera para la parte asistencial”, acusó.

Desde el Gobierno cruzaron esas afirmaciones. Ante la consulta de este medio, expresaron, en primer lugar, que el reclamo sindical no representa a la mayoría del personal. “En la última asamblea convocada por los gremios participaron alrededor de treinta personas, lo que no llega a ser ni un 1% del personal del hospital, que agrupa más de 4.000 empleados”, indicaron desde Balcarce 50.

Y que las personas que renunciaron en los últimos meses tuvieron un reemplazo inmediato. De hecho, remarcaron que “el mismo se repuso 1 a 1, especialmente en las áreas asistenciales. Las renuncias son algo habitual en cualquier rubro”.

En torno al ajuste que señalan los colectivos gremiales, remarcaron que la entidad está atravesando “una etapa de inversión con el plan de obras más grande de su historia”. Con un agregado: las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). “Hoy la plata alcanza, no es casualidad”, dice alguien que conoce a fondo lo que pasa en el Garrahan.

“Las camas que teníamos estaban desde la inauguración del hospital, es decir, tenían 38 años de antigüedad; incorporar un nuevo tomosimulador y un acelerador lineal único en la región, que va a tratar al 50% de los niños con cáncer del país; y se incorporó un microscopio quirúrgico oftalmológico de alta complejidad que ya está funcionando. Permite realizar cirugías inéditas que no se hacen en ningún hospital pediátrico de Argentina”, plantearon.

Pero no son las únicas erogaciones en la entidad de acuerdo a la Casa Rosada. Entre otros puntos, enumeraron que se habilitó “el helipuerto del hospital, que estaba cerrado desde 2021; reanudaron la obra del área de trasplante de médula ósea, paralizada durante años por desmanejos y falta de ejecución”.

También que avanzaron con “la remodelación integral de las habitaciones de residentes, un área que estuvo abandonada por años” y se incorporaron “seis nuevas cabinas de bioseguridad para fortalecer el trabajo de los laboratorios y mejorar las condiciones de seguridad sanitaria”. Lógicamente, en el oficialismo se ocuparon de resaltar un hecho trascendental para desactivar los múltiples reclamos y paro en los últimos años: “un aumento salarial del 88% durante 2025”.