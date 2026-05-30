Un informe revela una fuerte caída de ingresos de los municipios de PBA

Un informe del ex senador provincial Marcelo Daletto titulado “Transferencias a los Municipios en Crisis” analiza la evolución de las transferencias automáticas a los 135 municipios bonaerenses durante el ejercicio 2025 y el primer trimestre de 2026 con resultados alarmantes para los intendentes.

“La Provincia de Buenos Aires cerró el ejercicio 2025 con una mejora real del 3,9% en las transferencias automáticas nacionales y con una recaudación propia de ARBA que creció 1,7%. Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses vieron caer sus transferencias automáticas un 1,6% en términos reales respecto al año anterior”, señaló Daletto.

Y advirtió que “en lo que va de 2026, los datos informados por la Provincia no expresan ningún cambio de tendencia, sino que la crisis se profundiza. Las transferencias nacionales automáticas registran una caída real del 5,1%, la recaudación propia de ARBA se mantiene positiva en un 2,1% real, pero las transferencias a los municipios siguen en caída libre: 3,8% real”.

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Los números, además, muestran una paradoja que preocupa a los intendentes bonaerenses. Durante 2025, como se dijo, las transferencias automáticas de Nación hacia la Provincia crecieron por encima de la inflación y la recaudación de ARBA aumentó. Sin embargo, los municipios recibieron menos recursos: las transferencias automáticas cayeron 1,6% en términos reales. El resultado fue que 102 de los 135 municipios bonaerenses, el 76% del total, terminaron el año con menos fondos que en 2024.

La situación además no es coyuntural. Entre 2023 y 2025 los municipios acumularon una pérdida real del 3,7% en las transferencias automáticas, según el documento. Sólo 33 distritos lograron evitar números negativos. En total, durante 2025 la Provincia distribuyó $4,64 billones entre los gobiernos locales, de los cuales el 77,7% correspondió a coparticipación bruta y apenas el 22,3% a fondos específicos.

La explicación está en la composición de los recursos. El principal componente que alimenta la coparticipación municipal, la Coparticipación Federal de Impuestos, sufrió una caída real del 10,1%. Al mismo tiempo, crecieron con fuerza partidas como la Compensación del Consenso Fiscal, que aumentó 70% en términos reales pero queda exclusivamente en manos del Tesoro provincial y no se distribuye entre los municipios.

El impacto ya se refleja en las cuentas locales. Apenas 33 municipios lograron evitar pérdidas reales durante 2025. Entre los casos más favorecidos aparecen Marcos Paz (+14,5%), General Rodríguez (+10,3%) y Escobar (+9,5%). En el extremo opuesto figuran Saavedra (-8,4%), Florentino Ameghino (-8,4%) y Daireaux (-8,2%).