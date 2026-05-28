Javier Milei y Luis Caputo exponen en el 12° Latam Economic Forum ante empresarios e inversores

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los principales protagonistas de la 12° edición del Latam Economic Forum, que se realiza este jueves 28 de mayo en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a funcionarios, empresarios, economistas y analistas para debatir sobre la coyuntura económica argentina, el escenario regional y los desafíos de inversión.

La presencia de Milei vuelve a ubicar al foro como una vidriera política y económica para el Gobierno. El jefe de Estado tendrá a su cargo el bloque final de la jornada, previsto entre las 12.15 y las 13, en una exposición en la que se espera que repase los principales ejes de su gestión y los lineamientos de su programa económico para los próximos meses.

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Antes hablará Luis Caputo, el ministro de Economía. Según la agenda oficial del evento, el titular del Palacio de Hacienda abrirá el tramo de exposiciones a las 9.15, tras la acreditación, el desayuno de bienvenida y la apertura institucional.

Su participación será seguida de cerca por el mercado y el sector empresario, en un momento en el que el Gobierno busca consolidar expectativas sobre la baja de la inflación, la recuperación de la actividad y el avance de reformas económicas.

Para el Gobierno, el foro funciona como una oportunidad para reforzar el mensaje ante el círculo empresario: disciplina fiscal, baja de la inflación, desregulación, reformas estructurales y búsqueda de inversiones.

Para los empresarios, en cambio, la expectativa estará puesta en las señales concretas. La evolución del consumo, el crédito, el tipo de cambio, los costos laborales, la presión impositiva y el ritmo de recuperación de la actividad son algunos de los temas que siguen de cerca los sectores productivos.

Milei, Caputo y los empresarios en el centro de la agenda

La jornada comenzará a las 8.30 con la acreditación y el welcome coffee. A las 9 está prevista la apertura institucional, a cargo de los organizadores del foro, y luego llegará la primera intervención económica fuerte del día: la exposición de Luis Caputo, pautada para las 9.15.

A las 9.30 será el turno del primer bloque de análisis, con Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y el politólogo Fabián Calle, senior fellow de Florida International University. Ambos compartirán una mirada sobre el escenario argentino y global, en una agenda atravesada por la evolución de los mercados, las reformas pendientes y el clima político de cara a los próximos meses.

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Después del coffee break, previsto entre las 11 y las 11.15, se desarrollará el segundo bloque de la mañana, con la participación de dos referentes del sector energético: Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Ese tramo aparece como uno de los más relevantes para el mundo empresario, por el peso que tiene la energía en la agenda de inversiones, exportaciones y generación de divisas.

El cierre estará a cargo de Javier Milei, entre las 12.15 y las 13. La exposición presidencial será el punto central del encuentro, tanto por el perfil económico del auditorio como por la necesidad del Gobierno de sostener señales de previsibilidad ante empresarios e inversores.

Quiénes son los principales oradores

Entre los oradores confirmados figuran Javier Milei, presidente de la Nación; Luis Caputo, ministro de Economía; Horacio Daniel Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; Fabián Calle, analista internacional y senior fellow de Florida International University; Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA; Malena de los Ríos, analista política y económica; y Darío Epstein, fundador y líder de Research for Traders.

El Latam Economic Forum es organizado por Research for Traders junto a la Fundación de Acción Social de Jabad. Desde 2013, el evento se consolidó como un espacio de debate entre referentes del sector público, empresarios, economistas y líderes de opinión, con foco en la economía argentina y latinoamericana.

Además del componente económico, el foro mantiene un perfil solidario. Según la organización, la totalidad de lo recaudado por entradas y sponsors se destina a programas sociales. En esta edición, los fondos serán destinados a la Fundación de Acción Social de Jabad y a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

La agenda del Latam Economic Forum

La actividad comenzará a las 8.30 con la acreditación y el welcome coffee.

A las 9 se realizará la apertura institucional, con palabras de bienvenida de los organizadores.

A las 9.15 expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luego, entre las 9.30 y las 11, se desarrollará el primer bloque, con Claudio Zuchovicki y Fabián Calle.

Entre las 11 y las 11.15 habrá un espacio de coffee break y networking.

A continuación, de 11.15 a 12.15, será el turno del segundo bloque, con Horacio Marín y Marcelo Mindlin.

El tramo final estará reservado para Javier Milei. El Presidente hablará entre las 12.15 y las 13.

Luego, entre las 13 y las 13.05, se realizará el cierre formal de la 12° edición del Latam Economic Forum.

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